Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Kiril, a împlinit vineri 80 de ani şi a fost decorat cu acest prilej de preşedintele Vladimir Putin „pentru activitatea sa umanitară”, informează EFE, preluată de Agerpres.

În mod tradiţional, Putin se deplasează la sediul Bisericii Ortodoxe Ruse şi îi oferă un buchet de flori conducătorului acesteia, care ocupă funcţia din 2009, după moartea patriarhului Aleksei. În prezent însă, Kiril se află într-o vizită oficială în Tadjikistan, astel că patriarhul a fost felicitat de către premierul Mihail Mișustin.

Kiril, născut la Leningrad, la fel ca liderul de la Kremlin, a susţinut cu fidelitate, în ultimii 17 ani, principalele decizii ale Kremlinului în materie de politică internă şi externă, fie că a fost vorba despre controversata reformă constituţională, lupta împotriva avortului sau a imigraţiei, anexarea peninsulei ucrainene Crimeea ori războaiele din Siria şi Ucraina, relatează EFE.

„Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni”

„Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni. Este incredibil că o ţară atât de mare şi de puternică nu a atacat niciodată pe nimeni, ci doar şi-a apărat graniţele”, declara acesta la un moment dat, după declanşarea aşa-numitei „operaţiuni militare speciale”, în 2022, aminteşte agenţia spaniolă de presă.

De altfel, într-o declaraţie aspru criticată de organizaţiile pentru drepturile omului, patriarhul a promis iertarea tuturor păcatelor celor care îşi pierd viaţa în luptele din Ucraina.

„Întreaga experienţă prin care a trecut ţara noastră reprezintă cea mai convingătoare dovadă că Dumnezeu este de partea noastră. Un preşedinte ortodox provenit din serviciile secrete? (…) Încă din vremea ţarilor, un creştin ortodox nu s-a mai aflat în fruntea statului nostru. Un om modern, foarte bine educat şi ferm hotărât să-şi apere Patria”, a afirmat patriarhul.

Biserica a devenit unul dintre pilonii Kremlinului după ce Putin, un credincios declarat, a preluat puterea în anul 2000. În schimb, Putin a aprobat retrocedarea către Biserică a numeroase clădiri şi proprietăţi confiscate de autorităţile sovietice, fapt care i-a determinat pe criticii săi să-l acuze de îmbogăţire şi servilism.

Kiril, al cărui tată l-ar fi botezat pe Putin în perioada sovietică, le-a cerut ruşilor, în predicile sale, să se solidarizeze cu Kremlinul şi cu armata rusă în războiul lor sfânt împotriva „Anticristului”, referindu-se la guvernul ucrainean şi la susţinătorii săi occidentali. Patriarhul calificase deja drept „război sfânt” intervenţia militară rusă din Siria, din 2015.

Ca urmare a sprijinului acordat războiului, Biserica Ortodoxă Ucraineană a decis să rupă legăturile cu Patriarhia Moscovei.