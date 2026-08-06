Patriarhul primei țări creștine din lume va fi judecat într-un proces fără precedent

Conducătorul Bisericii Apostolice din Armenia, țară considerată pe scară largă drept primul stat creștin din lume, și alți șase înalți clerici vor fi judecați într-un proces fără precedent ce începe vineri, în cea mai recentă escaladare a unui conflict acerb cu guvernul prim-ministrului Nikol Pașinian, relatează Reuters.

Catolicosul Karekin al II-lea, care conduce Biserica din 1999, este acuzat alături de ceilalți inculpați că nu a respectat o hotărâre a unei instanțe civile prin care se dispunea reintegrarea temporară în funcție a unui episcop pe care Biserica l-a caterisit. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la doi ani de închisoare.

Acesta este cel mai important proces intentat până acum conducerii Bisericii Apostolice, o instituție extrem de influentă în Armenia, care leagă adoptarea creștinismului de către această țară de anul 301 d.Hr.

Procesul are loc pe fondul amplificării tensiunilor dintre Biserică și stat, generate de conducerea lui Pașinian și de modul în care acesta a gestionat negocierile de pace cu Azerbaidjanul, după o serie de războaie care datează încă din anii 1980.

Conflict între Guvern și Biserică în primul stat creștin al lumii

Pașinian, reales în luna iunie, beneficiază de un sprijin puternic din partea Uniunii Europene, în încercarea sa de a apropia Armenia de Occident și de a o îndepărta de sfera de influență a Rusiei.

Însă politicienii din opoziție, liderii religioși și organizațiile societății civile susțin că urmărirea penală a Catolicosului este motivată politic și face parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a criticilor guvernului.

Anna Melikian, avocată în cadrul organizației neguvernamentale armene „Protecția Drepturilor Fără Frontiere”, a declarat pentru Reuters că procesul încalcă independența Bisericii Apostolice, garantată de Constituție.

„Aceasta reprezintă o ingerință clară a puterii executive în treburile Bisericii”, afirmă ea.

„Există numeroase îngrijorări privind independența sistemului judiciar din Armenia… iar în cazul unor dosare sensibile din punct de vedere politic, inclusiv cele îndreptate împotriva Bisericii sau a clerului, aceste îngrijorări devin foarte puternice”, mai spune aceasta.

Pașinian a cerut în repetate rânduri demisia lui Karekin și a acuzat Biserica Apostolică, fără a prezenta dovezi, că acționează ca un intermediar al unor puteri străine, în special al Rusiei. Biserica respinge aceste acuzații.

Înalți clerici cer demisia premierului armean

Biserica Apostolică Armeană, distinctă atât de Biserica Ortodoxă, cât și de Biserica Catolică, numără milioane de credincioși în Armenia și în întreaga lume. Reprezentanții Bisericii afirmă că arestarea mai multor clerici în ultimii ani a avut motivații politice.

Procesul de acum își are originea în cazul lui Gevorg Saroyan, un episcop care a fost destituit din cler după ce Biserica l-a acuzat de abuz de autoritate și neglijarea îndatoririlor sale. Saroyan ceruse public demisia lui Karekin și se aliniase pozițiilor lui Pașinian.

În urmă cu doi ani, un alt cleric de prim rang, Bagrat Galstanian – aflat în prezent în arest la domiciliu în așteptarea procesului – a condus proteste de stradă împotriva lui Pașinian, ca reacție la concesiile teritoriale făcute Azerbaidjanului. Însuși Catolicosul s-a alăturat apelurilor prin care se cere demisia prim-ministrului.

„Pașinian a început să privească Biserica drept o amenințare politică, ca pe o instituție care ar putea sprijini opoziția și diferite partide politice să ajungă la putere”, afirmă Tigran Grigorian, politolog și director al unui centrului de analiză din Erevan.

Grigorian susține că procesul intentat clericilor se înscrie într-un model mai amplu de justiție selectivă promovat de guvernul lui Pașinian, în cadrul căruia lideri importanți ai opoziției au fost reținuți, iar o parte din bunurile acestora au fost confiscate de stat.

Un arhiepiscop de prim rang a fost condamnat în octombrie la doi ani de închisoare după ce, într-un interviu acordat presei, a cerut schimbarea regimului, Mai mulți alți preoți așteaptă în prezent să fie judecați pentru acuzații similare.