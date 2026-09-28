Patrick André de Hillerin a murit. Jurnalistul crescut la școala „Academiei Cațavencu” avea 52 de ani

Jurnalist Patrick André de Hillerin s-a stins din viață luni, la vârsta de 52 de ani. A fost una dintre vocile puternice, distincte și neîmblânzite ale presei din România. HotNews transmite familiei, prietenilor și celor apropiați condoleanțe.

A murit Patrick André de Hillerin (PAH), ziarist remarcat întâi la „Academia Cațavencu” și apoi și la alte publicații prin energia sa, stilul ferm și bucuria de a face meseria.

A lucrat la una dintre redacțiile legendare ale presei din România

PAH a ajuns foarte de tânăr în redacția „Academia Cațavencu”, un mediu extrem de competitiv și unde s-a construit una dintre legendele independenței presei românești de după căderea comunisului. Scria ușor, mult și cu un talent special, potrivit mărturiilor foștilor săi colegi, de-a lungul timpului. Mulți ani de zile s-a ocupat de unele dintre investigațiile care apăreau în Pagina a treia a „Academiei Cațavencu”. Odată cu plecarea echipei, PAH a mers și el la „Cațavencii”.

A murit la Jurilovca

PAH a fost găsit luni, 28 septembrie 2026, de către prieteni în jurul orei 18:00, în comuna Jurilovca, județul Tulcea, potrivit Gândul, publicație unde PAH a publicat editoriale în ultimul an. Informația a fost confirmată publicației de Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca și prieten al jurnalistului.

„Am anunțat deja familia și mâine ne vom asigura că trupul său va ajunge la București”, a declarat edilul, pentru publicația citată, cu care PAH colabora.

Patrick André de Hillerin avusese un AVC în urmă cu aproximativ un an.

A intrat în presă la 15 ani

Patrick André de Hillerin a început să scrie în presă în 1990, la vârsta de 15 ani. A debutat în revista Ligii Studenților, în perioada manifestației din Piața Universității.

În 1991, odată cu formarea noii echipe de la Academia Cațavencu, de Hillerin s-a numărat printre membrii fondatori ai Așezământului Cultural Academia Cațavencu, la 16 ani. Mai târziu a devenit și acționar al revistei, poziție pe care a deținut-o până în 2002.

În 2002, a trecut pentru o perioadă în publicitate, unde a lucrat ca copywriter la Saatchi & Saatchi, McCann Erickson și Graffiti BBDO.

Între 2005 și 2011, a avut o rubrică permanentă în Săptămâna Financiară și a lucrat la proiectul online Happyfish.ro.

În 2011, după destrămarea vechii formule Academia Cațavencu, a fost parte din echipa care a lansat revista Cațavencii, alături de Doru Bușcu și o parte dintre vechii colaboratori ai Academiei. A continuat să publice acolo ani la rând.

A mai publicat în Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema și a scris pentru emisiuni de televiziune precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației sau România 9.

În 2015, a publicat volumul „Dumnezeu are legitimație de presă”, o selecție de texte apărute în Academia Cațavencu, Săptămâna Financiară și Cațavencii.

În 2017, a preluat conducerea editorială a cotidianului tulcean Obiectiv.

În august 2025 s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.

Moartea jurnalistului a fost anunțată luni seară și de publicații din presa locală

„Cu adâncă durere în suflet vă anunțăm dispariția prematură a colegului de breaslă Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani. Plecarea sa lasă în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte și o profundă tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, apreciat și respectat”, a transmis publicația Tulcea Noastră.

„Colegul nostru, Patrick André de Hillerin, ziarist dobrogean cu zeci de ani de experiență, s-a stins, fulgerător, în această seară”, a scris Ziarul Amprenta.