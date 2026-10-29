Patrick Stewart a murit. Legendarul actor care l-a interpretat pe căpitanul Jean-Luc Picard în Star Trek avea 86 de ani

Sir Patrick Stewart a murit miercuri la reședința lui din Los Angeles, în urma unei scurte lupte cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy (Lewy Body Dementia sau LBD), a anunțat joi contul de Instagram al actorului, potrivit BBC News și The Guardian.

Anunțul menționează că el se afla „în grija iubitoare a soției sale dragi, Sunny”.

Postarea adaugă: „A fost ținut în îmbrățișarea caldă a familiei și a prietenilor, înconjurat de muzică live, rugăciuni, lacrimi, râsete și acel tip de emoție profundă pe care numai el o putea inspira după o viață întreagă dedicată nouă tuturor”.

„Vom prețui pentru totdeauna liniștea și reflecția de pe chipul său, o amintire veșnică a grației lui invincibile. Fiu al orașului Mirfield din West Riding, Yorkshire, el a parcurs un drum de la Royal Shakespeare Company către o carieră la fel de apreciată, care s-a întins pe șase decenii pe Broadway, pe marele ecran și în televiziune”, mai scrie în anunț.

Actorul a încetat din viață după „o luptă scurtă, dar dureroasă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy”, a confirmat și Kelly Bush Novak, purtătoarea de cuvânt de lungă durată a lui Stewart, pentru Hollywood Reporter.

LBD este o boală neurodegenerativă progresivă și a doua cea mai răspândită formă de demență, după boala Alzheimer.

Rolul care l-a consacrat

Patrick Stewart a fost un renumit actor britanic de teatru și film, cunoscut atât pentru rolurile sale în piesele lui Shakespeare, cât și pentru cele din genul science-fiction.

Cu vocea sa autoritară de bariton și înfățișarea impunătoare, Stewart era deja o prezență constantă pe scena britanică la sfârșitul anilor 1980, când, la vârsta de 47 de ani, a fost ales să interpreteze rolul legendarului căpitan Jean-Luc Picard în serialul științifico-fantastic „Star Trek: The Next Generation” (1987-1994), primul spin-off de acțiune al revoluționarului serial TV din anii 1960.

De-a lungul a șapte sezoane petrecute la bordul navei spațiale Enterprise, interpretarea echilibrată a lui Stewart și ordinele sale ferme – „Engage!” („Activați”) și „Make it so” („Așa să fie”) – l-au transformat într-o vedetă mondială.

Din 1994, seria „Star Trek” s-a întors sub formă de filme pentru marele ecran, avându-l în continuare ca actor principal, pe Stewart: „Star Trek: Generations” (1994), „Star Trek: First Contact” (1996), „Star Trek: Insurrection” (1998), „Star Trek the Experience: The Klingon Encounter” (1998) şi „Star Trek: Nemesis” (2002).

Cine a fost Patrick Stewart

Actor, regizor şi producător, Sir Patrick Stewart s-a născut la Mirfield, Yorkshire, Marea Britanie, la 13 iulie 1940. A apărut prima dată pe scena unui teatru la 9 ani. A studiat arta dramatică la Şcoala Secundară Modernă, dar a abandonat şcoala la 15 ani. A început să lucreze ca reporter junior la un ziar local, însă a renunţat când editorul i-a spus că îşi petrece prea mult timp pe scena teatrului şi îşi dedică prea puţin timp muncii la ziar, scrie Agerpres.

În 1957, Bristol Old Vic Theatre School i-a acceptat cererea de a se înscrie la cursurile sale. A debutat pe scenă în 1959; apoi, a lucrat la Manchester Library Theatre şi, la începutul anilor 1960, a plecat într-un turneu internaţional alături de Old Vic Company. În 1966, s-a alăturat Companiei regale Shakespeare, şi mai târziu, în anii ’80, Teatrului Naţional Regal. A devenit artist de onoare asociat al Companiei regale Shakespeare.

Patrick Stewart a jucat, în paralel, atât pe scena teatrului cât şi în filme pentru micul şi marele ecran, printre care: „BBC Play of the Month” (1965), „Antony and Cleopatra” (1974), „I, Claudius” (1976), „Little Lord Fauntleroy” (1980), „Excalibur” (1981), „Dune” (1984), „Code Name: Emerald” (1985), „Lady Jane” (1986), „The Simpsons” (1989, un episod în 1995), „Liftoff! An Astronaut’s Journey” (1990), „L.A. Story” (1991), „The Secret of Life on Earth” (1993), „Robin Hood: Men in Tights” (1993), „The Pagemaster” (1994), „The Canterville Ghost” (1996), „Moby Dick” (1998, nominalizat în 1999, la Globul de Aur la categoria cel mai bun actor într-o mini-serie TV), „The Lion in Winter” (2003, nominalizat în 2005, la Globul de Aur la categoria cel mai bun actor într-un film TV), „Mysterious Island” (2005),„Hamlet” (2009).

A plecat la Hollywood, în 1987, iar apoi l-a interpretat pe căpitanul Jean-Luc Picard în „Star Trek: The Next Generation”.

Interpretările sale excepţionale atât pe scenă cât şi pe marele ecran, i-au adus premiul „London Fringe Theatre Best Actor” (1986), pentru rolul lui George din „Cui îi este frică de Virginia Woolf ?”; premiul „Drama Desk” (1992), pentru cea mai bună interpretare; premiul acordat de Oficiul Criticilor de Teatru din New York (1993) pentru cea mai bună interpretare în piesa „A Christmas Carol”, jucată pe scena Teatrului Broadhurst din New York. De asemenea, i-au fost acordate trei premii „Laurence Olivier” pentru munca depusă pe scena teatrului londonez, pentru spectacolele „A Christmas Carol”, „Anthony and Cleopatra” şi „Hamlet”.

Patrick Stewart a fost căsătorit, în perioada 1966-1990, cu coregrafa Sheila Falconer, cu care a avut doi copii. Între 2000-2003, a fost căsătorit cu producătoarea Wendy Neuss. În septembrie 2013, actorul s-a recăsătorit cu solista de jazz Sunny Ozell, notează imdb.com.

La 16 decembrie 1996, a fost dezvăluită steaua cu numele actorului, care se află la nr. 7001 Hollywood Walk of Fame din California.

În 2000, a fost numit Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, pentru serviciile aduse teatrului şi cinematografiei. În 2010, i-a fost acordat titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic.

Patrick Stewart este cunoscut și ca profesorul Xavier din seria „X-Men”, care a debutat în 2000. Au urmat: „X-Men 2” (2003), „X-Men: The Last Stand” (2006), „X-Men Origins: Wolverine” (2009), „X-Men: Days of Future Past” (2014).

Între cele mai recente filme în care a jucat, a fost narator sau a împrumutat vocea sa personajelor, au fost: „Ted” (2012, premiul „Behind the Voice Actors Awards”, în 2013, pentru rolul de narator), „The Wolverin” (2013), „Legends of Oz: Dorothy’s Return” (2013, voce), „Sinbad: The Fifth Voyage” (2014), „Ted 2” (2015), „Blunt talk” (2015, serial TV, nominalizat la un Glob de Aur pentru cel mai bun actor dintr-un serial TV comedie/muzical), „National Theatre Live: No Man’s Land” (2016), „Wilde Wedding” (2017), „Logan” (2017), „The Emoji Movie” (2017, voce), „Death Zone: Cleaning Mount Everest” (2018, narator), „The Kid Who Would Be King” (2019), „The Gift” (2019), „Charlie’s Angels” (2019), potrivit cinemagia.ro.

Pe 23 ianuarie 2020, a fost transmis pe CBS All Access, primul episod al noului serial TV „Star Trek: Picard” (CBS). Sir Patrick Stewart, producător executiv al seriei, și-a reluat astfel cel mai faimos rol al său, cel al căpitanului Jean-Luc Picard. Printre realizatorii serialului TV, transmis şi pe platforma Prime Video – Amazon, mai figurau Kirsten Beyer, Akiva Goldsman, Michael Chabon şi Alex Kurtzman.

Sir Patrick Stewart a fost Cancelarul Universităţii din Huddersfield din oraşul său natal, între 2004 şi 2015.

Actorul a fost implicat în mai multe evenimente, precum cele ale Amnesty International, fiind un frecvent vorbitor în public care şi-a susţinut obiectivele în domeniul drepturilor omului.

Totodată, el a fost şi un protector activ al Refuge, o organizaţie pentru drepturile femeilor şi protejarea acestora de violenţa domestică.