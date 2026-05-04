Patronatele din Bulgaria, supărate că angajații primesc zile libere în plus dacă sărbătorile legale pică în weekend: Pierdem milioane de euro

Organizaţia patronatelor din Bulgaria, Asociaţia Capitalului Industrial din Bulgaria (AIKB), a adoptat o poziţie fermă împotriva practicii actuale de a prelungi zilele libere legale atunci când acestea cad în weekend, relatează Novinite, citată de News.ro.

Potrivit organizației, sistemul, introdus în 2017, generează pierderi economice semnificative, de milioane de euro, şi ar trebui reconsiderat.

Bulgaria are 12 sărbători legale oficiale în 2026, toate fiind nelucrătoare prin lege. În plus, se aşteaptă adăugarea a încă trei zile nelucrătoare: 25 mai, 7 septembrie şi 28 decembrie. Angajatorii spun că asta reduce timpul total efectiv de muncă şi diminuează producţia economică.

AIKB estimează că fiecare zi suplimentară nelucrătoare costă economia între 90 şi 120 de milioane de euro. Aceste cifre sunt considerate orientative, fiind bazate pe distribuirea PIB-ului naţional pe aproximativ 250 de zile lucrătoare pe an.

Directorul executiv Dobrin Ivanov a precizat că aceste calcule sunt aproximative, dar ilustrează impactul mai larg al reducerii timpului de muncă asupra producţiei.

El a susţinut că Bulgaria ar trebui să renunţe la politica introdusă în 2017, care compensează sărbătorile legale ce cad în weekend prin zile libere suplimentare. În opinia sa, această abordare are consecinţe pe termen lung asupra performanţei economice.

AIKB a mai subliniat că Bulgaria ar urma să aibă cu aproximativ cinci zile lucrătoare mai puţin în 2026 comparativ cu anii precedenţi, echivalentul a aproape o săptămână de muncă.

În acelaşi timp, productivitatea muncii în ţară rămâne semnificativ mai scăzută decât în Europa de Vest, estimările indicând că un angajat bulgar produce de aproximativ patru ori mai puţină valoare decât un angajat german, în aceeaşi perioadă.

O propunere legislativă în acest sens fusese anterior înaintată de partidul Democratic Bulgaria (DSB) în fosta Adunare Naţională. Aceasta sugera eliminarea practicii de a acorda zile libere compensatorii lunea, atunci când sărbătorile legale cad în weekend, invocând îngrijorări legate de deficitul bugetar şi cheltuielile publice. Cu toate acestea, propunerea a fost respinsă în cadrul discuţiilor în format tripartit, lăsând sistemul actual neschimbat.