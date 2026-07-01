Patronul unei cafenele a urinat pe fața unui client. Acum, primarul orașului din Belgia ar vrea să închidă locația

Proprietarul unei cafenele din Gent, Belgia, care a urinat în fața unui client beat în cafeneaua sa destinată studenților, a fost condamnat la 50 de ore de muncă în folosul comunității pentru tratament umilitor, scrie publicația Brussels Time.

Tribunalul penal din Gent a aflat marți că o înregistrare video a incidentului, care a avut loc în cafeneaua Defoo, a circulat printre studenți la sfârșitul anului trecut. După ce a apărut în mass-media, primarul orașului Gent a luat în considerare închiderea cafenelei.

Deși cafeneaua a rămas deschisă, proprietarul acesteia a estimat, în cadrul ședinței de judecată de săptămâna trecută, că a pierdut aproximativ 25.000 de euro din venituri din cauza incidentului.

Potrivit judecătorului, faptul că victima a putut să râdă ulterior de fapta respectivă și de înregistrarea video a acesteia, „ca parte a unui joc reciproc de «ochi pentru ochi, dinte pentru dinte» între el și inculpat”, nu diminuează faptul că acesta a fost „lipsit de respect, jignitor și umilitor”, scrie publicația belgiană.