Patronul unei publicații de tip tabloid, trimis în judecată pentru șantaj. „Materiale compromițătoare” cu un om de afaceri

Patronul publicaţiei online tabloidvip.ro, Cristian Iancu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, scrie Agerpres.

Administrator al site-ului tabloidvip.ro, bărbatul a fost prins în luna mai de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, în faţa unui restaurant din Capitală, după ce ar fi primit de la un om de afaceri un plic cu suma de 25.000 de lei.

„Materiale compromițătoare”

Banii fuseseră ceruţi de patronul publicaţiei de la afacerist pentru a nu publica în mediul online articole defăimătoare la adresa acestuia.

„Din probatoriul administrat de procurorul de caz a rezultat următoarea situaţie de fapt. La data de 09.04.2026, în intervalul orar 15:40 – 16:02, inculpatul I.C., ca urmare a materialelor publicate prin intermediul canalelor de comunicare aparţinând site-ului ‘tabloidvip.ro’ denigratoare la adresa persoanei vătămată, s-ar fi întâlnit cu aceasta în dreptul imobilului situat în Bucureşti – Sector 1, iar cu această ocazie i-ar fi transmis verbal, sub forma unei ameninţări voalate, că deţine mult mai multe materiale compromiţătoare despre el şi că se va opri să mai publice astfel de materiale dacă persoana vătămată contractează un abonament de publicitate pentru care ar trebui să achite suma de 3.000 de euro lunar, astfel că, la data de 19.05.2026, în intervalul orar 15:40 – 16:02, cei doi s-ar fi întâlnit la un restaurant situat în Bucureşti – sector 1, unde persoana vătămată i-ar fi remis suma de 25.000 lei în scopul încetării publicării materialelor compromiţătoare”, transmite vineri Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un comunicat de presă.

În arest preventiv, fusese condamnat și în Belgia

În prezent, Cristian Iancu se află în arest preventiv.

Surse judiciare au declarat, la momentul începerii anchetei în acest caz, că bărbatul este recidivist, având la activ o condamnare de cinci ani primită în Belgia pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, uzurpare de calităţi oficiale şi constituire de grup infracţional organizat.