Patru componente centrale ale climei devin instabile, arată un studiu. Există riscul să apară schimbări bruște și ireversibile

Patru dintre cele mai importante părți interconectate ale sistemului climatic al Terrei își pierd stabilitatea, arată o cercetare publicată în revista Nature. Pericolul ține de apropierea de așa-numitele „puncte critice”: praguri dincolo de care pot apărea schimbări bruște și ireversibile, cu efecte grave asupra întregului sistem climatic.

Cercetătorii au reușit să scoată în evidență semnalele de alarmă ce indică o posibilă destabilizare a calotei de gheață din Groenlanda, a Circulației Meridionale de Inversiune din Atlantic (AMOC), a pădurii amazoniene și a sistemului musonic sud-american, scrie publicația phys.org.

Principala îngrijorare a cercetătorilor ține de faptul că aceste sisteme climatice, nefiind izolate, interacționează prin oceane și atmosferă, ceea ce poate duce la reacții în lanț și la efecte nedorite. În cel mai rău caz, dacă sistemele se destabilizează, riscul ține de amplificarea efectelor negative asupra sistemului climatic global.

Rezultatele noastre subliniază necesitatea unei monitorizări mai bune a acestor elemente aflate într-un punct critic și nevoia intensificării eforturilor de oprire a emisiilor de gaze cu efect de seră și necesitatea schimbării modului în care folosim terenurile”, se spune în descrierea studiului.

Mai grav este că aceste efecte ar putea ascunde semnalele reale de avertizare și ar face și mai dificilă prezicerea „punctelor de cotitură”, spun autorii studiului.

Aceste „puncte de cotitură” sau „puncte critice” sunt praguri dincolo de care sistemul climatic sau ecosistemele Pământului suferă schimbări bruște, ireversibile sau foarte greu de inversat.

„Avem în sfârșit dovezi observaționale convingătoare că mai multe părți interconectate ale sistemului terestru se destabilizează”, spune Niklas Boers, autor principal al studiului.

„Aceste sisteme se pot apropia de praguri critice care, odată depășite, ar putea declanșa schimbări bruște și ireversibile, cu consecințe grave”, este de părere Tim Lenton, profesor la Universitatea din Exeter.

„Spre deosebire de studiile anterioare, care s-au concentrat pe componentele individuale ale sistemului Pământului, această cercetare face un pas înapoi pentru a le analiza împreună, ca parte a unui sistem mai amplu și interconectat”, explică Teng Liu, co-autor al cercetării.

Studiul din Nature are titlul: Destabilization of Earth system tipping elements

