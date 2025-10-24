Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ucraina. Ce a anunțat poliția despre atacator

Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a informat poliţia ucraineană, potrivit AFP.

„Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, care a explodat apoi”, a precizat poliţia într-un comunicat. Presa ucraineană a relatat că era vorba de o grenadă.

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, şi trei femei, una dintre ele poliţist, au fost ucişi. Dintre cei 12 răniţi, doi sunt militari şi zece civili, potrivit publicației Ukrainska Pravda, citată de News.ro.

Incidentul – care a avut loc în gara din Ovruci, oraș din regiunea Jîtomîr, nu departe de frontiera cu Belarus – s-a petrecut în jurul orei locale 10:50, în timpul verificării documentelor unui bărbat.

Tânărul avusese recent o tentativă de plecare ilegală din țară

„Persoana care a detonat dispozitivul exploziv a murit în ambulanţă. S-a stabilit preliminar că bărbatul care a detonat explozivul era un locuitor din Harkov şi fusese recent reţinut pentru tentativă de încălcare a frontierei de stat în zona de vest a țării”, a declarat Andrii Demcenko, purtător de cuvânt al Poliţiei de Frontieră.

Ulterior, poliţia a precizat că angajaţii Serviciului de Patrulare la Frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren diesel, iar în acel moment unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, după care s-a auzit o explozie.

„În consecinţă, acest bărbat, în vârstă de 23 de ani, din Harkov, a murit. De asemenea, alte trei femei în vârstă de 29, 58 şi 82 de ani, toate din Korosten, au suferit răni fatale. Printre victime se află şi o poliţistă de frontieră”, a precizat Poliţia Naţională.

Imediat după declanșarea invaziei ruse în 2022, Ucraina a introdus legea marțială, prin care bărbaților cu vârste între 18 și 60 de ani li s-a interzis, cu unele excepții, să iasă din țară, notează Agerpres.

Mii dintre ei au încercat să fugă din țară, uneori punându-și în pericol viața, pentru a evita să fie mobilizați în armată.

La sfârșitul lui august, autoritățile au permis ieșirea din țară a bărbaților între 18 și 22 de ani, care nu sunt vizați de mobilizarea militară, pentru care vârsta minimă a fost coborâtă în aprilie 2024 la 25 de ani.