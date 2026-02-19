Patru piloţi români trimiși în SUA la instructaj au primit peste 500.000 de dolari din partea MApN, spune ministrul Miruță. Banii – pentru închirierea unei mașini

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat, miercuri seara, că a descoperit că patru piloți români care au fost trimiși în Statele Unite pentru un curs de pregătire au primit din partea MApN 575.000 de dolari pentru închirierea mașinii. „Am dispus schimbarea acestei situaţii”, a spus ministrul.

„Patru piloţi de F-16, trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite, primiseră 575.000 de dolari pentru închirierea maşinii, în Statele Unite”, a declarat Radu Miruță miercuri seara la Antena 3 CNN.

Piloții aveau nevoie de mașini pentru a se deplasa de la domiciliu, până la baza militară unde aveau loc pregătirile. „Cu 30-40.000 poţi să iei o maşină decentă”, a apreciat Miruță.

El a spus că a dispus schimbarea situației, pe care o consideră a fi strigătoare la cer:

„Vă dau doar un exemplu pentru că astăzi am dispus schimbarea acestei situaţii, care e strigătoare la cer şi, dacă vreţi, este un exemplu despre cum poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române”.

El a spus că, având mai mult de jumătate de milion de dolari, piloții ar fi putut să își cumpere câte o mașină la 6 luni și că reducerea sumei alocate pentru închrierea mașinilor nu va afecta pe nimeni:

„La o jumătate de an cumpărai o maşină şi o aruncai. Nici nu mai luai beneficiul de faptul că o vinzi. Da, da, suma e mare. Este enormă. Suma asta de bani s-a redus din dispoziţia asta semnificativ – nu lăsând oamenii aia să meargă cu bicicleta, că sunt ofiţerii Armatei române, sunt ofiţerii Armatei care au o valoare fantastică. Armata Română investeşte în pregătirea lor acolo. Dar nu suferă ei cu nimic, dacă se scade suma asta major, nu suferă militarii români cu nimic, în schimb câştigăm la buget aproape jumătate de milion de dolari”, a declarat Radu Miruţă.

Ministerul trebuie să reducă cheltuielile

Declarația ministrului Apărării vine în contextul în care un reprezentant al Ministerului Finanțelor propusese scăderea normei de hrană a militarilor pentru a reduce cheltuielile, potrivit surselor HotNews. În ședința coaliției de luni, premierul Bolojan le-a prezentat liderilor coaliției această variantă.

Marți seară, ministrul Miruță a anunțat că propunerea privind reducerea normei de hrană pentru militari a fost respinsă de coaliție.

„Norma de hrană pentru militari este în vigoare din 1864 în continuu. România a trecut, din 1864 până astăzi, prin multe momente grele și, totuși, norma de hrană a militarilor nu a dispărut. Mai mult decât atât, această normă de hrană nu este actualizată din 2017. Ce am fi făcut, desființam popotele militare? Pentru că o bună parte, 75% dintre cei care primesc norma de hrană, mănâncă în unitățile, în garnizoanele în care se află”, a spus ministrul.

Acum, Ministerul Apărării trebuie să găsească variante pentru a reduce cheltuielile cu 10%, potrivit proiectului reformei administrației publice, care a fost pus în transparență miercuri și care ar urma să fie adoptat la începutul săptămânii viitoare.