Skip to content
Actualitate

Patru profesori din România descriu un fenomen alarmant: „Mulți profesori cu probleme de sănătate ies din școală în ambulanță”

Adelina Mărăcine
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Sistemul trebuie să facă diferența între profesorul care este obosit pentru că muncește și profesorul care a renunțat să mai evolueze”, spune Marian Cîrlig, profesor pentru învățământ primar la sat, în Călărași. 

  • „Un profesor nu trebuie să accepte sacrificiul permanent ca probă a vocației”, afirmă Antoaneta Ioana Luchian, profesoară în Iași. 
  • În septembrie, un profesor primește acces gratuit la HotNews Premium timp de 12 luni, pentru fiecare abonament anual încheiat de cititorii noștri.
  • HotNews a vorbit cu patru profesori excepționali despre cum văd școala românească astăzi. 

Marian Cîrlig muncește de mai bine de 40 de ani în sistem și a decis să rămână și să se reinventeze. Însă are colegi care sunt deja la capătul puterilor.