Pauza de prânz a devenit un lux: ce arată cel mai nou studiu despre obiceiurile românilor la masă

Pauza de prânz devine tot mai scurtă în programul angajaților din România. Aproape 8 din 10 români își termină masa în maximum 30 de minute, iar volumul de muncă îi determină pe mulți să amâne sau să sară peste prânz. Dincolo de timp, alegerile sunt influențate de buget, program și accesul la opțiuni potrivite pentru masa de la mijlocul zilei. Află ce arată noile date despre obiceiurile românilor la prânz și ce pot face angajații și companiile pentru o pauză mai bine organizată.

Pauza de prânz se încadrează în 30 de minute pentru 78% dintre angajați

O jumătate de oră poate părea un interval rezonabil, însă include adesea alegerea preparatului, deplasarea până la restaurant sau cantină, așteptarea comenzii, masa propriu-zisă și revenirea la birou. În regim remote sau hibrid, timpul se consumă diferit, între ședințe succesive, mesaje și sarcini care depășesc intervalele stabilite.

Comparativ cu aproximativ 70% în 2025, procentul angajaților care încheie prânzul în maximum 30 de minute a urcat la 78%. Tendința indică o comprimare vizibilă a pauzei în programul zilnic. Fenomenul nu este specific României. Global Eating at Work Survey, cercetare realizată în 2023 pe 35.000 de angajați din 26 de țări și citată de Edenred, indica o durată medie a pauzei de prânz de 35 de minute.

Pentru departamentele de HR, durata reală a pauzei oferă informații utile despre organizarea zilei. Un interval rezervat formal pentru masă își pierde utilitatea dacă este ocupat constant de întâlniri sau solicitări profesionale.

Volumul de muncă îi face pe angajați să amâne sau să sară peste prânz

Datele arată că 69% dintre respondenți omit prânzul zilnic sau ocazional. Volumul ridicat de muncă apare drept principalul motiv, ceea ce mută discuția din zona preferințelor alimentare către organizarea programului. Informațiile publicate în studiul Edenred despre pauza de prânz oferă companiilor un reper pentru evaluarea modului în care angajații își folosesc intervalul destinat mesei.

Dacă o ședință începe la 12:30 și alta la 13:00, prânzul ajunge ușor după ora 14:00 sau este înlocuit cu o gustare consumată la birou. O soluție simplă este rezervarea în calendar a unui interval fără întâlniri. Pentru angajat, alegerea meniului sau pregătirea mâncării înainte de începerea programului reduce timpul consumat cu decizia la ora prânzului.

Energia și interacțiunea cu colegii dau valoare pauzei de masă

Pauza de prânz nu este percepută exclusiv ca un interval destinat alimentației. 65% dintre respondenți o asociază cu mai multă energie și o concentrare mai bună, iar 44% apreciază conversațiile cu colegii. Alte răspunsuri indică starea de bine și capacitatea de concentrare printre beneficiile resimțite.

Componenta socială contează în special pentru echipele care lucrează hibrid. În zilele petrecute la birou, masa poate crea un context de conversație în afara ședințelor, rapoartelor și proiectelor. Interacțiunea este diferită de schimbul rapid de mesaje din aplicațiile folosite pentru lucru.

O pauză utilă nu trebuie să fie foarte lungă. Contează ca intervalul disponibil să rămână separat de activitatea profesională. Masa luată în timp ce răspunzi la e-mailuri sau participi la o ședință nu oferă aceeași întrerupere a ritmului de lucru.

Bugetul pentru mâncare influențează alegerile făcute la prânz

Timpul disponibil reprezintă doar o parte a ecuației. 65% dintre participanți declară că alocă alimentației peste 30% din bugetul personal, iar 83% spun că lipsa tichetelor de masă le-ar reduce puterea de cumpărare.

Costul mesei devine astfel un criteriu important alături de gust, varietate și timpul de servire. Pentru cine cumpără zilnic prânzul în apropierea biroului, diferențele de preț se acumulează pe parcursul lunii.

Tichetele de masă sunt destinate achiziției de produse alimentare și mese, în condițiile prevăzute de legislație și în cadrul rețelelor de acceptare. Pentru angajatori, ele reprezintă un beneficiu extrasalarial direct legat de o cheltuială recurentă a angajaților.

Prânzul Anului 2026 aduce în prim-plan restaurantele preferate de români

Datele despre obiceiurile de consum oferă și contextul pentru inițiativa Prânzul Anului. Campania aduce în discuție experiența mesei de la mijlocul zilei și restaurantele pe care consumatorii le aleg pentru prânz.

Prin Campania Prânzul Anului 2026, publicul poate vota restaurantele participante. Pentru sectorul HoReCa, campania pune în lumină o cerință importantă a clientului care ia masa în timpul programului de lucru: experiența trebuie să se încadreze într-un interval limitat.

Un meniu clar, preparate potrivite pentru prânz și un timp de servire bine gestionat răspund direct unei pauze de aproximativ 30 de minute. Pentru platformele de food delivery și restaurantele situate în apropierea clădirilor de birouri, predictibilitatea servirii contează la fel de mult ca varietatea meniului.

Organizarea prânzului începe înainte de ora mesei

Angajații pot câștiga timp prin câteva decizii luate înainte ca foamea și programul să se suprapună. Rezervarea unui interval în calendar este primul pas. Urmează alegerea din timp a locului unde vei mânca sau pregătirea unei porții pentru birou.

Pentru zilele petrecute acasă, o porție pregătită anterior reduce riscul ca pauza să fie consumată integral cu gătitul. La birou, verificarea meniului înainte de ora prânzului scurtează timpul de comandă.

Contează și separarea mesei de ecran. Închiderea laptopului și lăsarea telefonului deoparte pentru o parte din pauză creează o delimitare clară între activitate și masă, chiar dacă intervalul disponibil rămâne scurt.

Angajatorii pot proteja pauza prin măsuri ușor de aplicat

Pentru companii, problema nu cere automat programe ample de wellbeing. O regulă internă care limitează ședințele într-un interval dedicat prânzului poate avea un efect imediat. La birou, un spațiu adecvat pentru masă elimină nevoia de a mânca la propriul post de lucru.

Managerii au, la rândul lor, un rol important. Dacă întâlnirile sunt programate constant peste pauză, mesajul transmis echipei contrazice existența formală a intervalului de masă. Respectarea pauzei la nivel de management îi oferă legitimitate în activitatea zilnică.

Beneficiile extrasalariale completează organizarea programului. Procentul ridicat al respondenților care leagă tichetele de masă de puterea de cumpărare arată că prânzul este și o problemă de buget, nu doar de timp.

Pauza de prânz a românilor devine mai scurtă, iar volumul de muncă îi determină pe mulți angajați să sară uneori peste masă. Pentru angajați, planificarea prânzului și rezervarea unui interval în calendar pot face diferența într-o zi aglomerată. Pentru companii, protejarea pauzei, organizarea realistă a ședințelor și beneficiile dedicate alimentației transformă prânzul dintr-un interval negociat zilnic, într-o parte clară a programului de lucru.

Articol susținut de Edenred