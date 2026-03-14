Pavilionul Expo Flora din Parcul Herăstrău se-ntoarce la viață. Devine hub cultural și se redeschide publicului

Gândite inițial pentru a găzdui expoziții de flori exotice și plante rare,Pavilioanele Expo Flora au devenit în timp un simbol al Parcului regele Mihai (Herăstrău).

După perioada de glorie din anii ’70-’80, când erau aprovizionate cu plante prin protocoale speciale, pavilioanele au fost închise la începutul anilor 2000 și au intrat într-o stare avansată de degradare.

În anul 2024, municipalitatea a început un proces de reabilitare, iar primele două pavilioane au fost redeschise în mai 2024.

Acum, aceste spații au început să funcționeze ca un hub cultural, găzduind expoziții de artă contemporană, instalații și evenimente comunitare, fiind integrate din nou în circuitul public al bucureștenilor

Citește, pe B365.ro, despre renașterea Pavilioanelor Expo Floira din Parcul Herăstăru.