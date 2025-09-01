Pe ce se bazează planul chinezilor pentru a învinge SUA în cursa Inteligenței Artificiale

China și SUA concurează în multe domenii, există tensiuni comerciale serioase între cei doi giganți, iar AI-ul devine tot mai important pentru fiecare dintre cele două țări. Chinezii mizează pe triplarea producției de procesoare pentru aplicații de AI, iar noi companii gigant s-ar putea naște.

Beijingul concurează cu SUA pentru dezvoltarea celor mai avansate tehnologii de AI, iar procesoarele reprezintă cheia avansului rapid. Chinezii vor să facă salturi uriașe, iar planul lor este să tripleze în 2026 producția națională de procesoare pentru aplicații de inteligență artificială, scrie Financial Times.

Pentru a ajunge atât de departe este de bază dezvoltarea companiei Huawei, dar și alte nume au șansa să devină mega-furnizori: Cambricon, MetaX și Biren.

Huawei vrea să deschidă o fabrică la final de 2025 și alte două fabrici de procesoare ar putea porni în 2026, scrie publicația. Huawei nu a confirmat informația.

Procesoarele se află în centrul tensiunilor comerciale dintre Beijing și Washington. SUA au restricționat accesul la procesoarele AI de top produse de liderul global Nvidia, încercând să frâneze eforturile Chinei de a dezvolta aplicații performante de AI. Este complicat să dezvolți și să produci procesoare ultra-performante, însă statul chinez are buget mare pentru aceste inițiative pe care le consideră ca fiind esențiale.

Cel mai mare producător chinez de cipuri este SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Companiile chineze care au dezvoltat aplicații de Ai s-au folosit mai ales de cipuri Nvidia, însă accesul la ele a fost limitat puternic. Viitoarele procesoare chinezești trebuie să fie tot mai bune și mai performante. Americanii și taiwanezii au mai mult know-how, tehnologia de fabricație este superioară și contează mult și ecosistemul și standardul software.

China are însă resurse și „vine tare” din urmă. Beijingul oferă sprijin politic și financiar semnificativ pentru a accelera dezvoltarea de cip-uri AI. Consiliul chinez de Stat a cerut recent o mai mare adoptare a AI în țară, precum și „dezvoltarea integrată și coordonată a cercetării și dezvoltării de tehnologii bazate pe AI”.

Cambricon, companie listată la Shanghai, a primit alocări de aproximativ 600 de milioane de dolari anul acesta și viitorul ei se anunță foarte bun.

Patru producători chinezi de cipuri AI mai mici, printre care Biren și MetaX, intenționează să se listeze la bursă până la sfârșitul acestui an, după ce au atras aproximativ 3 miliarde de dolari în rundele de finanțare pre-listare.