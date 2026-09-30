Pe cine bănuiește Marea Britanie că se află în spatele incidentului de la baza militară Fairford, folosită de americani

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului în incidentul care a avut loc duminică în apropierea unei baze aeriene din sud-vestul Angliei, utilizată de armata americană în războiul său împotriva Teheranului, relatează AFP.

„Există indicii clare conform cărora Iranul ar fi jucat un rol în evenimentele petrecute în acest weekend la baza Forţelor Aeriene Regale (RAF) din Fairford”, a declarat liderul laburist într-un interviu acordat BBC.

Iranul a negat „categoric” luni orice legătură cu acest caz.

Poliţia britanică a intervenit duminică în zori în apropierea bazei de la Fairford, după un apel la serviciile de urgenţă care semnala „trei vehicule suspecte”.

Cinci bărbaţi, cetăţeni britanici cu vârste cuprinse între 23 şi 25 de ani, au fost arestaţi, fiind iniţial bănuiţi de „încălcarea legii privind explozivii”, precum şi de „pregătirea unui act terorist”, înainte de a fi eliberaţi pe cauţiune luni.

Poliţia britanică a anunţat apoi marţi că „nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv” în autoutilitarele folosite de aceşti bărbaţi, dar că în ele se afla o cantitate mare de benzină, relatează News.ro.

Ancheta poliţiei antiteroriste continuă „în strânsă colaborare cu colegii din Statele Unite”, a menţionat Andy Burnham.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat marţi că acest caz implică „în mod clar un actor străin”, fără a oferi însă mai multe detalii.

Poliţia britanică a declarat că „explorează mai multe piste” în acest caz, inclusiv cea a implicării unui „stat străin”.

Anunţul privind eliberarea celor cinci bărbaţi a stârnit surprindere atât în Regatul Unit, cât şi în Statele Unite. „Sunt surprins că i-au eliberat, eu nu aş fi făcut asta”, a comentat preşedintele american Donald Trump.

Aceşti suspecţi au fost „eliberaţi pe cauţiune în condiţiile cele mai stricte posibile”, a ţinut să precizeze Andy Burnham miercuri.

Ziarul britanic The Times a relatat miercuri că incidentul a fost dejucat după ce unul dintre cei cinci suspecţi a avertizat poliţia înainte ca grupul să fie arestat.

Baza de la Fairford este utilizată din martie de către Statele Unite în războiul lor împotriva Iranului pentru „operaţiuni defensive”, ceea ce a stârnit furia Teheranului şi a trezit îngrijorarea unor locuitori din apropierea bazei.