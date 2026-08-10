„Pe Infantino îl prinde Curtea de Conturi din România”

Nu angajații FIFA pot face un audit despre gesturile la care președintele Infantino i-a împins exact pe acești angajați. Lămurirea cauzei jarului nu poate fi diagnosticată de către cei care au pus focul.

Luni, UEFA (Europa), CONCACAF (America de Nord și Centrală), AFC (Asia) au adresat o scrisoare publică.

Ei nu cer demisia șefului FIFA, Gianni Infantino. Dar remarcă ceva fundamental: FIFA a tratat vâlvătaia care a cuprins fotbalul ca pe o eroare de comunicare. Nu ca pe ceva fundamental greșit atât ca ca obiective, cât și ca modalitate de a te îndrepta spre atingerea acestora.

Mai simplu. Obiectivul a fost privatizarea unei părți a valorii create de asocierea mondială a federațiilor naționale. Iar ruta a fost scurtătura.

Noi, în România, știm și cum se numește metoda: „capitalism de cumetrie”. Familia extinsă Trump a bulversat valorile unui întreg lanț de distribuție a puterii și banilor. Și-a împins în față fiii, norele, cumnații și familiile acestora.

Când, pe acest lanț, a apărut un personaj slab și plasat la vârf, s-a prăbușit integritatea întregii instituții. În cazul fotbalului însă, instituția a rămas în picioare.

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