„Pe termen nelimitat”. Șeful Pentagonului spune ce intenții are Marina SUA cu blocada navală asupra Iranului

Armata SUA dispune de suficiente resurse pentru a menține blocada navală asupra Iranului pe termen nelimitat, a afirmat joi secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, adăugând că navele ar putea fi rotite în și dinspre regiune, după cum va fi necesar, informează Reuters.

Declarațiile lui Hegseth sugerează că acesta îl sfătuiește pe președintele american Donald Trump că armata SUA poate continua să exercite presiune economică asupra Iranului atât timp cât este necesar pentru a sprijini negocierile de pace, eșuate până în prezent, care au fost demarate în februarie.

„Marina Statelor Unite poate menține o astfel de blocadă pe termen nelimitat, deoarece vom roti navele în și din regiune, așa cum am făcut-o și vom continua să o facem”, le-a spus Hegseth reporterilor.

El a făcut aceste declarații în Panama după ce s-a adresat echipajului de la bordul navei USS Gridley, un distrugător cu rachete ghidate, care fusese detașat anterior în Orientul Mijlociu.

Miercuri, Trump a afirmat că Statele Unite dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

„Statele Unite ale Americii dețin controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. CRED CĂ ÎL VOM PĂSTRA! Blocada noastră navală este numită de toată lumea «UN ZID DE OȚEL», iar Iranul nu poate face absolut nimic în această privință”, a scris el, într-un mesaj publicat pe platforma lui de socializare, Truth Social.

După izbucnirea războiului, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a închis efectiv strâmtoarea, prin care se transporta anterior o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Ulterior, SUA au impus o blocadă navală asupra transportului maritim și a porturilor iraniene, afirmând totodată că vor proteja libertatea de navigație a navelor care călătoresc către și dinspre porturile non-iraniene.

De la începutul războiului, Washingtonul a trimis zeci de mii de soldați în Orientul Mijlociu, inclusiv peste 20 de nave de război.

După instituirea blocadei, armata SUA a redirecționat peste 55 de nave comerciale care încercau să treacă de blocadă, inclusiv prin imobilizarea a trei nave și abordarea a două dintre ele.

Mai devreme în cursul acestei săptămâni, un elicopter MH-60 al Marinei SUA a lansat două rachete Hellfire asupra camerei motoarelor unei nave sub pavilion panamez, după ce aceasta a ignorat avertismentele forțelor americane, a anunțat armata.

Luni întregi de atacuri americane, care au lovit conducerea Iranului și au afectat o mare parte din capacitățile militare ale țării, inclusiv Marina, nu au reușit să slăbească controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz.

Iranul a ripostat cu rachete și drone împotriva aliaților Washingtonului din regiune, vizând totodată navele comerciale care tranzitează strâmtoarea fără permisiunea sa.

Trump a oscilat în repetate rânduri între amenințări cu escaladarea conflictului și afirmații că un acord de pace este iminent. Până în prezent, el s-a abținut de la unele dintre cele mai radicale măsuri, precum desfășurarea de trupe terestre, ocuparea insulelor strategice sau bombardarea stațiilor de desalinizare.

Trump se află sub presiune să pună capăt războiului care a devenit extrem de nepopular în țară, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, iar prețurile ridicate la combustibil reprezintă o problemă majoră în zonele rurale care l-au susținut în trecut.