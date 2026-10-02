Pedeapsa primită de un fost congresmen american, condamnat pentru că a făcut lobby în secret pentru Venezuela

Fostul congresman republican David Rivera a fost condamnat la 10 ani de închisoare, vineri, pentru că a făcut lobby ilegal pe lângă oficiali americani cu scopul de a reduce presiunea asupra guvernului fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Reuters.

Rivera, un republican care a reprezentat sudul statului Florida în Camera Reprezentanților a SUA între 2011 și 2013, a fost condamnat deoarece, în 2017, a făcut lobby pe lângă oficiali americani în numele Venezuelei fără să se înregistreze ca lobbyist străin, așa cum prevede Legea privind înregistrarea agenților străini (Foreign Agents Registration Act – FARA).

Sentința a fost pronunțată de judecătoarea federală Melissa Damian, vineri, în cadrul unei ședințe la tribunalul federal din Miami.

Procurorii din cadrul Parchetului federal din Miami îi ceruseră judecătoarei Damian să aplice o „pedeapsă cu închisoarea semnificativă”.

Aceștia l-au acuzat pe Rivera că a acționat în numele unui „guvern străin ostil” și că a fost plătit cu 20 de milioane de dolari de filiala din SUA a companiei petroliere de stat a Venezuelei.

Rivera a pledat nevinovat

David Rivera, în vârstă de 61 de ani, a pledat nevinovat, iar avocații săi au susținut că ar trebui să nu primească o pedeapsă cu închisoarea. Potrivit apărării, fostul congresmen lucrase pentru a ajuta opoziția venezueleană să-l înlăture pe Maduro de la putere, nu pentru a aduce beneficii guvernului de la Caracas.

Rivera a fost pus sub acuzare în 2022, în timpul fostei administrații a SUA, condusă de democratul Joe Biden, iar avocații apărării au susținut că președintele republican Donald Trump a redus importanța acordată cazurilor FARA de la preluarea mandatului, în ianuarie 2025.

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, se află în prezent în custodia autorităților americane, după ce a fost capturat de forțele SUA printr-o operațiune la Caracas la începutul anului.

Autoritățile americane l-au pus sub acuzare pentru conspirație de narcoterorism, conspirație de import de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație de posesie de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.