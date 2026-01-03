Nicolas Maduro este inculpat la New York pentru trafic de droguri și arme, anunță procurorul general al SUA

Procurorul general al SUA a anunțat sâmbătă că liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare și vor fi judecați la New York, transmite BBC. Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, sâmbătă dimineață, în timpul atacului SUA asupra Venezuelei.

Maduro este acuzat de „conspirație de narcoterorism, conspirație de import de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație de posesie de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite”, a anunțat procurorul general Pam Bondi.

„În curând, ei vor înfrunta toată furia justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, a adaugat Bondi.

Procurorul general nu a precizat care sunt acuzațiile care i se aduc soției lui Maduro, Cilia Flores.

„În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru că a avut curajul să ceară tragerea la răspundere în numele poporului american. Mulțumesc din suflet curajoșilor noștri militari care au dus la bun sfârșit misiunea incredibilă și extrem de reușită de capturare a acestor doi presupuși traficanți internaționali de droguri”, a adăugat ea.