Pedepsele pentru infracțiuni de mediu vor ajunge la 20 de ani de închisoare. Ce prevede proiectul Ministerului Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că va pune în transparență publică proiectul de lege care crește considerabil sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, proiect care urmează să transpună în legislația națională Directiva europeană privind criminalitatea de mediu.

Cu toate acestea, guvernul Bolojan fiind demis și rămas fără drept de inițiativă legislativă, proiectul anunțat de Ministerul Mediului ar urma să fie trimis Parlamentului de către următorul guvern

„Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Un proiect ambițios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu efectele produse. Poluarea gravă și distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câștigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, a declarat ministrul Diana Buzoianu.

Patru clase de infracțiuni

Potrivit unui comunicat al ministerului, proiectul stabilește un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse:

închisoare de la 1 la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane ori daune semnificative mediului;

închisoare de la 2 la 7 ani, atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv;

închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative, produse pe scară largă, care sunt ireversibile ori de lungă durată;

închisoare de la 10 la 20 de ani, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

„De asemenea, sunt introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de Directiva europeană care trebuie transpusă în acest an”, se spune în comunicat.

Proiectul majorează substanțial valoarea unei zile-amendă pentru persoanele juridice, care va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri.

„Săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. În numeroase cazuri vor fi sancționate și tentativa, precum și faptele săvârșite din culpă. Proiectul reglementează distinct situațiile în care prejudiciul este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă, inclusiv formele de criminalitate de mediu de o gravitate excepțională asociate conceptului de <ecocid>”, precizează sursa citată.

Proiectul transpune Directiva UE 2024/1203, adoptată după ce s-a constatat că numărul dosarele de criminalitate de mediu rămâne redus, sancțiunile nefiind suficient de descurajante.