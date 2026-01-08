Pedepsit de justiția franceză, Lidl renunță la campaniile pentru care a plătit sute de milioane de euro: „Această situație este destul de greu de înțeles”

Lidl, al doilea cel mai mare cumpărător de publicitate din Franța, va renunța la reclamele difuzate pe televiziunile franceze din cauza regulilor prea stricte, la jumătate de an după ce a fost condamnat de justiție să plătească despăgubiri de zeci de milioane de euro, potrivit AFP.

„Nu vom mai investi în televiziunea clasică atâta timp cât riscurile legate de reglementări vor fi prea mari, așa cum este cazul în prezent”, a declarat Jassine Ouali, director executiv al departamentului de relații cu clienții din cadrul Lidl France, într-un interviu acordat revistei de specialitate Stratégies.

În iulie, lanțul de supermarketuri Lidl, criticat des de concurență pentru campaniile sale de publicitate, a fost condamnat de Curtea de Apel din Paris să plătească 43 de milioane de euro despăgubiri către rețeaua de retail Intermarché pentru reclame neconforme la televiziune, o decizie pe care o va contesta în fața Curții de Casație.

Spoturile criticate – este vorba de 374 de reclame difuzate între 2017 și 2023 pentru care a plătit 584 de milioane de euro – prezentau promoții pentru produse <fără a asigura disponibilitatea acestora pe o perioadă de 15 săptămâni în toate> magazinele Lidl, așa cum prevede legea, potrivit curții de apel, care a constatat „practici comerciale înșelătoare” și „concurență neloială”.

„Această situație este destul de greu de înțeles”

„Pentru mine, care am lucrat la Lidl în Germania și în Regatul Unit, această situație este destul de greu de înțeles”, a afirmat Ouali, potrivit căruia „moștenirea reglementărilor din anii ’90”, care vizează protejarea veniturilor din publicitate ale altor mijloace de informare în masă, în special ale presei regionale cotidiene, „ridică întrebări reale”.

Un decret din 1992 interzice companiilor să prezinte la TV operațiuni comerciale de promovare limitate în timp, disponibilitatea și prețurile produselor promovate trebuind să fie garantate timp de 15 săptămâni, o perioadă specificată de Autoritatea de Reglementare Profesională a Publicității (ARPP).

„Este suficient să se calculeze ponderea Lidl în televiziune pentru a înțelege că, dacă se renunță la comunicarea în mass-media franceză în favoarea unor actori precum Google, Meta, Netflix sau Amazon, acest lucru va pune o problemă de finanțare a mass-media”, a avertizat Ouali.

Televiziunea clasică a reprezentat 22% din totalul investițiilor media ale Lidl France anul trecut, iar pentru 2026 a prevăzut „zero” euro, a declarat pentru France Presse o purtătoare de cuvânt a distribuitorului.

Lidl este al șaselea supermarket alimentar din Franța din punct de vedere al cotei de piață, dar al doilea cumpărător de publicitate din Hexagon, luând în calcul toate mediile de difuzare a reclamelor.