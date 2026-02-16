Peiu susține că situația economică este „mult mai gravă” decât cea prezentată de Guvern. Măsurile propuse de AUR

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că recesiunea economică din țara noastră „iese mult în afara tiparului european” și este una „pur şi simplu locală, naţională, românească”.

Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (cu 1,9% față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut, conform datelor oficiale.

„Regula generală spune că, dacă scăderea economică pe un trimestru este mai amplă decât 1,5% din PIB, atunci vorbim de o recesiune gravă”, a declarat Petrișor Peiu, luni, într-o conferinţă de presă la Parlament, potrivit Agerpres.

El a spus că această recesiune „nu este un fenomen continental”, ci „este un fenomen pur românesc”.

„Al treilea element extrem de important al acestei situaţii economice este o rată a şomajului de 6%, care iarăşi, din punct de vedere al definiţiei, intră în categoria recesiune gravă. (…) Avem cele mai puţine locuri de muncă vacante din Uniunea Europeană. Doar 0,6% din locurile de muncă din România sunt vacante”, a adăugat Petrișor Peiu, care susține că „inflaţia va continua să crească alimentată de creşterea preţurilor de producţie”.

Petrișor Peiu, despre măsurile propuse de AUR

Peiu, care susține că actuala situație economică este „mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către Guvern”, a spus că „soluția” propusă de AUR „are în centru revenirea la cotele standard de TVA, de 19%, respectiv 9%”.

„Mai are în centru un regim simplificat pentru microîntreprinderi, definite astfel ca fiind cele cu cifră de afaceri de până în 250 de mii de euro”, a continuat liderul senatorilor AUR, citat de News.ro.

El a spus că AUR vrea „interzicerea deductibilităţii fiscale pentru tot ceea ce înseamnă operaţiuni de transfer a profitului, adică contracte de management, consultanţă, drept de proprietate intelectuală pentru companiile multinaţionale, plus limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânda la creditul intra-grup”.

„De asemenea, vorbim despre transformarea datoriilor pe care statul le are către companii în credit fiscal. Vorbim, de asemenea, despre plata contribuţiilor în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în cadrul contractelor, aşa-numite part-time, de fapt cu timp redus de lucru. De asemenea, vorbim de revenirea cotei de impozitare a dividendelor sub nivelul cotei de impozitare a veniturilor salariale, pentru a stimula antreprenoriatul”, a continuat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR susține că AUR vrea să reducă „funcţiile pe care statul trebuie să le îndeplinească”, ceea ce ar duce la o reducere a aparatului bugetar.

„Noi avem un proiect de reducere raţională a cheltuielilor, bazat pe plafonarea principalelor categorii de cheltuieli şi pe reducerea funcţionalităţilor pe care agenţiile şi autorităţile de stat le au, inclusiv pe desfiinţarea unor agenţii şi autorităţi şi pe comasarea altora”, a mai declarat președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrişor Peiu.