Pensiile magistraților. Bolojan anunță care este „modificarea substanțială” față de primul proiect al Guvernului respins de CCR. „Sper că toți cei care avem o răspundere să facem ce ține de noi ca să evităm pierderea banilor din PNRR”

Proiectul privind pensiile magistraților este gata, iar Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru acesta după primirea avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan. El cere CSM emiterea avizului pentru proiect mai devreme de 30 de zile, cât este termenul stabilit de CCR, pentru a nu fi depășită data de 28 noiembrie, stabilită de Comisia Europeană pentru ca România să nu piardă 231 de milioane de euro din PNRR.

În forma finală a proiectului este prevăzut ca pensia magistraților să fie de 70% din ultimul salariu net, iar tranziția către vârsta de pensionare de 65 de ani să se facă treptat, în 15 ani, față de 10 ani, cât prevede proiectul anterior al Guvernului Bolojan, respins de CCR.

Premierul a spus, într-un interviu pentru ȘtirileProTV, că, față de proiectul pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie și care a fost respins de Curtea Constituțională, există „o singură modificare substanțială”.

Vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor va crește la 65 de ani. Pentru ca toți magistrații să iasă la pensie la 65 de ani, este nevoie de o perioadă de tranziție în care vârsta de pensionare să crească gradual. Perioada de tranziție stabilită cu reprezentanții magistraților la ultima întâlnire de la sfârșitul săptămânii este de 15 ani, față de 10 ani, cât era prevăzut în proiectul respins de Curtea Constituțională, a explicat Bolojan.

„Această solicitare a fost făcută de către magistrați (…). Am considerat că este una care ar putea fi acceptată, prin urmare este cuprinsă în acel proiect. (…) Aceasta este principala modificare. Mai sunt două-trei aspecte tehnice, dar care nu afectează fondul problemei”, a spus Bolojan.

Cealaltă prevedere principală – plafonarea pensiilor la 70% din ultimul salariu net în plată – a rămas în forma inițială.

Ce se întâmplă dacă CSM nu avizează repede proiectul? „E un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR”

Bolojan a spus că aceste modificări au „suportul” Coaliției și că Guvernul va cere avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

„E adevărat, conform deciziei CCR, CSM are la dispoziție 30 de zile. Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât in primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară.

În condițiile în care nu vom primi acest aviz, va trebui să așteptăm termenul pe care CSM îl va da și doar după ce primim acest aviz vom putea declanșa aceasta procedură”, a declarat premierul.

Întrebat ce se va întâmpla dacă CSM nu va da avizul înaintea termenului de 28 noiembrie, impus de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor magistraților, Bolojan a spus că „există un risc destul de mare să pierdem această sumă de bani din jalon n.r.- peste 231 de milioane de euro”.

Chestionat dacă consideră că „magistrații sunt conștienți de acest aspect”, premierul a răspuns: „Sper că toți cei care avem o răspundere în a găsi o soluție pentru a rezolva problema și a evita pierderi pentru România să facem ceea ce ține de noi în acest zile”.

Reprezentanţii CSM afirmau, înainte de adoptarea legii care a fost declarată neconstituţională de către CCR, că reducerea cuantumului pensiei, faţă de 80%, cât este în prezent, „este în mod evident contrară jurisprudenţei Curţii Constituţionale care a statuat în mod constant că legiuitorul este ţinut să respecte principiul independenţei justiţiei, sub aspectul securităţii financiare a magistraţilor, care impune asigurarea unor venituri din pensii apropiate celor pe care magistratul le avea în perioada în care era în activitate”.

CCR a declarat legea neconstituţională şi a respins-o pe formă, motivând că Executivul nu a aşteptat 30 de zile pentru avizul CSM.