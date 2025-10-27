Pensiile magistraților. Reacții dure din USR și PNL, după ce Grindeanu s-a întâlnit separat cu magistrații: „O chestie caraghioasă” / PSD insistă cu un subiect care a generat conflict în coaliție

PSD va cere din nou coaliției de guvernare, într-o ședință care va avea loc marți, înființarea unui grup de lucru privind pensiile magistraților, conform surselor HotNews. Ideea a fost respinsă în ultima ședință a coaliției, ceea ce l-a determinat atunci pe Sorin Grindeanu să plece din sală. Între timp, liderul PSD s-a întâlnit separat cu reprezentanții magistraților, fiind criticat dur de USR și PNL.

Noua ședință a coaliției va avea loc marți, la guvern.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a acuzat luni, într-o declarație de presă de la Senat, că PSD „practică o guvernare paralelă”.

Întrebat când crede că va fi gata noul proiect privind modificările la pensiile magistraților, după ce prima variantă a fost respinsă de Curtea Constituțională pe formă, Pălărie a spus că în acest moment doar coaliția poate decide mai departe ce se întâmplă.

„PSD se consultă cu magistrații ca și când nu ar fi această coaliție și propune o soluție care să respecte interesele unei părți din societate”, a afirmat senatorul USR.

„Eu spun că e o chestie caraghioasă. Sunt convins ca ai noștri colegi de la PSD vor reveni la masa coaliției. USR este de acord cu realizarea unui dialog, nu este de acord cu tergiversarea reformelor. Ori așa cum spunea și vicepremierul UDMR, dacă vrei să îngropi ceva, fă o comisie sau un grup de lucru”, a adăugat liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, comentând întâlnirea de vineri a lui Sorin Grindeanu cu șefii instituțiilor din justiție.

„Nu cred că fac bine astfel de demersuri separate”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, de la PNL, a spus luni, tot la Senat, că nu crede că „fac bine astfel de demersuri separate, pentru ca atunci când decidem ceva în coaliție, atunci coaliția ar trebui să poarte aceste negocieri”.

Întrebat dacă întâlnirea de vineri a președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cu reprezentanții magistraților este o sfidare la adresa premierului Ilie Bolojan, Abrudean a evitat un răspuns: „Sigur că vă poate răspunde domnul Grindeanu”.

„Cred că nu e o competiție politică când vorbind de reforma pensiilor magistraților. Nu cred că trebuie să arătăm că unii suntem buni și alții răi”, a spus Abrudean.

Ce modificări ar putea fi aduse Legii Bolojan privid pensiile magistraților

Varianta de modificare a proiectului care se discută în acest moment prevede o creștere a cuantumului pensiei 75% din ultimul salariu net încasat (față de 70% cât este în proiectul refuzat de CCR) și o perioadă de tranziție de 15 ani, în loc de 10, conform surselor HotNews.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Parlament că nu a discutat astfel de detalii în întâlnirea sa de vineri cu magistrații, ci doar a vrut să vadă că aceștia sunt dispuși să își trimită reprezentanți într-un eventual grup de lucru. Răspunsul acestora a fost afirmativ.

„USR este de acord cu o formă de dialog. Dacă există un procent mai mic sau mai mare, lucrurile acestea sunt tehnice și acestea pot fi discutate. M-aș bucura ca reprezentații magistraților să vină direct către Guvern și să propună modificări justificate”, a spus luni Pălărie.

„Faptul că avem abordări diferite pe o temă agreată inițial sigur că nu face bine stabilității. PNL va lua o decizie și o va comunica. Eu cred că trebuie să fim consecvenți”, a spus Abrudean, întrebat dacă PNL va susține până la urmă formarea unui grup de lucru.

Despre modificările privind cuantumul pensiei magistraților și perioada de tranziție, Abrudean a spus că oricum cuantumul de 70% este cel mai mare din UE, deci nu crede că ar trebui crescut la 75%.

„E o discuție pe care o vom avea în partid și premierul își va prezenta punctul de vedere. Cuantumul de 70% este cel mai ridicat din UE. La perioada de tranziție probabil că pot avea loc niște discuții. Cred că negocierile sunt întotdeauna binevenite, dar trebuie să aibă loc corect, în coaliție”, a spus președintele Senatului.

„Cu siguranță va fi un nou proiect de lege, dar pot exista modificări după ce vor avea loc discuții în coaliție. Dacă s-a greșit undeva, ne asumăm că s-a greșit, dar nu modificăm principiile de la care am plecat. Vorbim de echitate, vorbim oricum de un cuantum ridicat al pensiilor”, a adăugat Abrudean.