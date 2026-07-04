Pensiile speciale pentru politicieni, supuse referendumului în Slovacia. Premierul Fico boicotează plebiscitul

Slovacii votează sâmbătă în cadrul unui referendum pentru a decide dacă vor anula indemnizaţiile pe viaţă acordate prim-ministrului populist Robert Fico şi altor lideri după expirarea mandatelor acestora, relatează AP, preluată de News.ro.

De asemenea, votează cu privire la redeschiderea biroului procurorului special şi a Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, ambele instituţii ocupându-se de infracţiuni grave şi de corupţie.

Referendumul vine în urma unei petiţii organizate de Democraţi, un partid de opoziţie pro-occidental fără reprezentare parlamentară, şi a fost semnată de peste 350.000 de cetăţeni din această ţară cu o populaţie de 5,4 milioane de locuitori, pragul impus de lege.

Un singur referendum din istoria Slovaciei — cel din 2003 privind aderarea ţării la Uniunea Europeană — a avut succes. Celelalte au eşuat din cauza prezenţei scăzute la vot.

Indemnizații pe viață pentru politicienii de top

Sondajele indicau că rata de participare la vot de sâmbătă nu va atinge pragul necesar de 50%.

Prim-miniştrii slovaci şi preşedinţii parlamentului care au îndeplinit cel puţin două mandate au dreptul să primească o indemnizaţie pe viaţă — o sumă lunară egală cu salariile deputaţilor din Parlament — ca parte a măsurilor de sporire a securităţii pentru politicienii de vârf.

Plăţile au fost introduse în urma unei tentative de asasinat din 2024 asupra lui Fico, care a fost împuşcat şi rănit grav după o şedinţă a guvernului, eveniment care a şocat această mică ţară şi a avut ecouri în întreaga Europă. Până în 2024, această indemnizaţie era acordată doar foştilor preşedinţi.

În 2024, parlamentarii slovaci au aprobat un plan al guvernului de coaliţie condus de Fico privind desfiinţarea Parchetului Special, care se ocupă de infracţiuni grave precum corupţia, crima organizată şi extremismul, iar guvernul a desfiinţat, de asemenea, unitatea de poliţie care se ocupa de astfel de infracţiuni.

Legea a fost aspru criticată atât în ţară, cât şi în străinătate, iar mii de slovaci au ieşit în repetate rânduri în stradă pentru a protesta împotriva legii. O serie de persoane legate de partidul lui Fico au fost urmărite penal în scandaluri de corupţie.

Fico a fost o figură controversată încă de la revenirea sa la putere în 2023. Politicile sale pro-ruse şi de altă natură au stârnit numeroase proteste. Fico a declarat că nu va vota la acest referendum.