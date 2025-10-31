Pentagonul e de acord să dea rachete Tomahawk Ucrainei. Decizia finală, așteptată de la Donald Trump

O rachetă Tomahawk este lansată de pe distrugătorul american USS Curtis Wilbur (DDG 54), în timpul unei demonstrații cu foc real în Marea Filipinelor, 27 mai 2019. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va afecta negativ stocurile americane, transmite CNN. Președintele Zelenski a cerut în repetate rânduri astfel de rachete, care au o rază de acțiune de aproximativ 1.600 de km, pentru a putea lovi mai eficient ținte de pe teritoriul Rusiei.

Trump a declarat anterior, în timpul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că ar prefera să nu trimită aceste rachete Ucrainei, „pentru că nu vrem să cedăm echipamente de care avem nevoie pentru a ne proteja propria țară”.

Înainte de această întâlnire, Statul Major al armatei americane a transmis evaluarea sa Casei Albe, o evaluare care a dat speranțe aliaților europeni, care sperau că Washingtonul nu va mai avea motive să refuze livrarea acestora rachete. Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea cu Zelenski, Trump afirmase că SUA „au o mulțime de rachete Tomahawk” pe care le-ar putea, în teorie, oferi Ucrainei.

Oficialii americani și europeni au fost, prin urmare, surprinși când Trump și-a schimbat radical poziția câteva zile mai târziu, afirmând, în timpul declarațiilor de la începutul prânzului de lucru cu Zelenski la Casa Albă, că SUA „au nevoie” de rachetele Tomahawk. Ulterior, în discuțiile private, i-ar fi spus lui Zelenski că Statele Unite nu vor furniza aceste rachete, cel puțin deocamdată.

Decizia lui Trump a venit la o zi după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, care i-ar fi spus că rachetele Tomahawk ar putea lovi orașe importante ale Rusiei, precum Moscova și Sankt Petersburg, fără a schimba însă semnificativ situația de pe front, dar afectând relațiile dintre Washington și Moscova.