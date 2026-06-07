Pentagonul a ridicat la „nivel critic” amenințarea din partea spionajului israelian

Pentagonul a ridicat nivelul de amenințare în materie de contraspionaj privind Israelul la cel mai înalt nivel, afirmă mai multe publicații americane și France Presse.

Agenția de informații militare a Ministerului Apărării, Defense Intelligence Agency (DIA), a concluzionat că „capacitatea Israelului de a desfășura operațiuni de spionaj uman și de colectare tehnică se află la un «nivel critic»”, potrivit NBC News, care a vorbit cu mai mulți oficiali americani.

Această decizie vine în urma îngrijorărilor potrivit cărora Israelul ar fi încercat să spioneze înalți oficiali americani, pentru a obține informații despre „deliberările interne și procesul decizional al administrației Trump cu privire la conflictele din Orientul Mijlociu”, a precizat postul de televiziune american.

La rândul său, New York Times a scris despre încercările israeliene de a-i pune sub ascultare pe înalți oficiali, în special pe principalul negociator al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și pe înaltul responsabil politic al Pentagonului, Elbridge Colby.

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune împotriva Iranului pe 28 februarie, declanșând războiul. De atunci, relația dintre Trump și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pare tensionată.

Trump a avut un schimb de replici dur, presărat cu injurii, în timpul unei conversații telefonice cu Netanyahu, în care președintele american i-ar fi spus premierului israelian că e „nebun” și ar fi ajuns la închisoare fără el.

Cei doi bărbați au discutat despre amenințările Israelului de a bombarda capitala libaneză, Beirut, Donald Trump temându-se că acest lucru ar putea submina negocierile americane cu Teheranul.

Într-un interviu acordat The New York Post, Donald Trump a confirmat miercuri că a avut o discuție aprinsă cu Benjamin Netanyahu, afirmând că este nemulțumit de politica israeliană în Liban.