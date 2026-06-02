Trump, către Netanyahu: „Ești nebun. Ai fi la închisoare dacă nu aș fi fost eu!”

Președintele american Donald Trump și-ar fi exprimat supărarea față de premierul Benjamin Netanyahu în timpul unei conversații telefonice de luni, cu privire la escaladarea operațiunilor militare israeliene în Liban, scrie Axios.

Conform publicației, care citează oficiali americani și surse care au cunoștință despre conversație, Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun”, acuzându-l de ingratitudine și susținând că acțiunile sale au afectat imaginea Israelului la nivel internațional.

În aceeași convorbire, el ar fi intervenit și pentru a împiedica un plan israelian de a ataca Beirutul, ceea ce a pus în pericol eforturile diplomatice ale Washingtonului cu Teheranul.

Un oficial american a susținut că Trump l-a avertizat pe Netanyahu că un atac asupra capitalei libaneze ar duce la o izolare internațională și mai mare a Israelului.

În același timp, el ar fi susținut că prim-ministrul israelian i-ar fi rămas dator pentru că l-a ajutat să evite închisoarea, referindu-se la sprijinul acordat de președintele american lui Netanyahu în timpul procesului său de corupție.

„Ești nebun. Ai fi la închisoare dacă nu aș fi fost eu. Îți salvez pielea. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta”, ar fi spus Trump, potrivit unui oficial american care a vorbit cu Axios.

O altă sursă din cadrul agenției a relatat că Trump părea extrem de iritat, în mai multe momente ridicând vocea și strigând: „Ce naiba faci?”.

Conform surselor Axios, citate și de Naftemporiki, Trump admite că forțele israeliene au răspuns disproporționat atacurilor Hezbollah, punând în pericol eforturile Washingtonului de a asigura o prelungire a armistițiului cu Iranul, care a făcut din armistițiul din Liban o precondiție.

Oficialii americani au mai declarat că Trump este îngrijorat de numărul mare de civili uciși în Liban și se opune operațiunilor în care sunt distruse clădiri întregi pentru a neutraliza un singur comandant Hezbollah.

Cei doi lideri au avut mai multe conversații tensionate în trecut, dar una dintre sursele Axios a declarat că aceasta a fost una dintre cele mai dure discuții dintre Trump și Netanyahu de când primul s-a întors la Casa Albă.

După apelul lor, Trump a postat pe Truth Social că discuțiile despre Iran „continuă, într-un ritm rapid”. Pe de altă parte, Netanyahu a emis o declarație în care spunea că i-a spus lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu va înceta să atace Israelul și că, între timp, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului.

„Poziția noastră rămâne aceeași”, a scris Netanyahu.