Pentagonul introduce teste de testosteron pentru trupele americane. Anunțul lui Pete Hegseth

Secretarul american de război, Pete Hegseth, a anunțat miercuri că lansează un program de screening pentru „deficiența de testosteron” în rândul forțelor americane, susținând că un astfel de demers este necesar pentru ca personalul să își desfășoare activitatea „la capacitate maximă”, a transmis CNN.

Hegseth a precizat că testele vor fi făcute anual, ca parte a controalelor medicale obligatorii ale forțelor armate, în cazul persoanelor cu vârste de 30 de ani sau mai mari. Militarii mai tineri pot face testele în mod voluntar. El a mai spus că terapia de substituție cu testosteron va fi, de asemenea, voluntară.

În videoclipul postat pe rețelele sociale, șeful Pentagonului se referă la „trupe”, însă pare să vorbească doar despre testarea militarilor bărbați pentru depistarea eventualelor probleme hormonale.

Pentagonul vrea trupe „puternice, rezistente și capabile”

Întrebat ce afecțiuni dorește Pete Hegseth să abordeze prin noua politică, Pentagonul a făcut trimitere la videoclipul postat de acesta, în care oficialul care vorbea despre a menține trupele „puternice, rezistente și capabile” și despre faptul că rigorile câmpului de luptă modern necesită „o pregătire psihologică și mentală maximă”.

Secretarul american de război a mai spus că inițiativa „nu este despre îmbunătățirea artificială” a performanțelor fizice.

Pentagonul nu a precizat dacă și femeile militari vor fi testate pentru scăderea nivelului de estrogen la intrarea în perimenopauză.

Nivelurile de testosteron la bărbați scad în mod natural odată cu vârsta și au fost mult timp asociate cu probleme ca disfuncția erectilă, libidoul scăzut, schimbările de dispoziție și creșterea în greutate. Totuși, experții au dezbătut ani de zile cum să diagnosticheze aceste probleme și dacă ele ar trebui tratate prin înlocuirea hormonului.

Anunțul lui Hegseth vine în contextul în care secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și alți oficiali din administrația Trump iau măsuri pentru a facilita prescrierea de testosteron de către medici. Luna trecută, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a propus relaxarea limitelor de prescriere pentru geluri, pastile, plasturi și injecții cu testosteron.

În prezent, instrucțiunile FDA spun că medicamentele sunt destinate doar bărbaților cu hipogonadism, o afecțiune medicală care provoacă un nivel drastic scăzut de testosteron.

Reacția opoziției democrate

Congresmena Chrissy Houlahan, democrată din Pennsylvania și veterană a Forțelor Aeriene, a declarat că „anunțul dovedește că secretarul Hegseth primește îndrumări din colțurile îndepărtate ale manosferei”.

Democrata din Comisia Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților a declarat că speră că testarea hormonală „va fi disponibilă atât pentru bărbați, cât și pentru femei, și că femeile din serviciul militar vor avea acces la aceleași resurse pentru a le permite și lor să fie războinice de cel mai înalt nivel”.

Hegseth declarase în trecut că, în opinia lui, femeile nu ar trebui să aibă roluri de luptă și că aceste poziții ar trebui să se bazeze pe „cel mai înalt standard masculin”.