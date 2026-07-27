Pentagonul recunoaște că SUA se află la ani distanță de capacitatea Ucrainei de a produce drone

Un oficial al Pentagonului însărcinat cu dezvoltarea industriei naționale de drone a declarat luni că Statele Unite se află încă în faza inițială și cea mai dificilă a acestui efort, recunoscând că producția rămâne o fracțiune din cea a Ucrainei, chiar și în contextul în care guvernul înăsprește regulile care impun ca dronele să fie construite cu componente fabricate în SUA, scrie Reuters.

Travis Metz, director adjunct și director de operațiuni al Unității de Inovare a Apărării (Defense Innovation Unit), care coordonează încă din toamna trecută Programul de Dominanță în Domeniul Dronelor al Pentagonului, a spus, într-un interviu acordat agenției internaționale de presă, că Ucraina va produce între șase și șapte milioane de drone mici de atac de tip FPV („first-person view”), în acest an, adică aproximativ 500.000 pe lună.

Prin comparație, programul Pentagonului, în valoare de 1,1 miliarde de dolari, va reuși să comande, în total, puțin sub 200.000 de drone până în februarie.

„Este mult mai greu să ajungi de la zero la 200.000” decât va fi să crești și mai mult producția odată ce va exista o capacitate internă de a construi mult mai multe drone, a spus Metz.

Însă Pentagonul tocmai a îngreunat considerabil creșterea rapidă a producției de drone, prin instituirea unor reguli conform cărora dronele militare trebuie fabricate cu componente din SUA. Un cadru revizuit al lanțului de aprovizionare, publicat pe 23 iulie, include o mențiune conform căreia obiectivul final al guvernului american este un lanț de aprovizionare „în întregime național” pentru sistemele de aeronave fără pilot de mici dimensiuni.

Metz a recunoscut că componentele mai greu de procurat, inclusiv semiconductorii, rămân o problemă mult mai mare pentru SUA în afara eforturilor legate de drone.

Niciuna dintre dronele celor 19 companii care vor participa la un eveniment de testare, în luna august, nu poate conține componente interzise, precum motoare sau baterii fabricate în China, a afirmat Metz, acesta fiind un standard mai strict decât cel din prima fază a programului.

„Este o sarcină din ce în ce mai dificilă”, a spus el, estimând că „marea majoritate” a dronelor achiziționate într-o fază anterioară conțineau probabil motoare chinezești.

Cu toate acestea, el a declarat că se așteaptă ca SUA să rivalizeze în cele din urmă cu industria ucraineană de drone. „Nu văd niciun motiv pentru care nu am putea… să fim campioni mondiali și în acest domeniu”, a spus el.

Metz a adăugat că toate cele șase companii ucrainene invitate la testul „Gauntlet II” de luna viitoare, de la Fort Carson, Colorado, au încheiat sau sunt pe cale să încheie asocieri în participațiune cu producători americani, drept condiție pentru viitoarele comenzi.

Compania ucraineană F-Drones a încheiat un parteneriat cu Ukrainian Defense Drones, cu sediul în Ohio, care a deschis o unitate lângă Toledo, în timp ce producătorul ucrainean de drone General Cherry a convenit asupra unei asocieri în participațiune cu Wilcox Industries din New Hampshire, conform anunțurilor făcute de companii.

Metz a declarat că firmelor ucrainene care participă la Gauntlet II li se cere să-și localizeze producția în SUA ca o condiție pentru obținerea unor comenzi viitoare, o structură concepută pentru a transforma expertiza Ucrainei pe câmpul luptă în capacitate de producție americană și pentru a reduce astfel dependența de importuri.