Pentagonul refuză să reafirme angajamentul SUA față de apărarea colectivă a NATO. Noi critici la adresa aliaților

Secretarul american de război, Pete Hegseth, a declarat marți că ține de președinte modul în care se raportează Statele Unite la apărarea colectivă a NATO, un element central al alianței fondate în 1949 cu scopul principal de a contracara riscul unui eventual atac sovietic împotriva teritoriului aliat.

Marți, răspunzând la o întrebare adresată de Reuters în cadrul unui briefing de presă la Pentagon, Pete Hegseth a refuzat să reafirme angajamentul Statelor Unite față de apărarea colectivă a NATO.

„În ceea ce privește NATO, asta este o decizie care va fi lăsată la latitudinea președintelui. Dar voi spune doar că multe lucruri au devenit clare”, a fost răspunsul dat de șeful Pentagonului.

Declarația lui Hegseth vine în contextul în care aliați europeni cheie au respins apelurile președintelui american Donald Trump de a interveni în sprijinul Washingtonului în războiul împotriva Iranului.

„Atunci când solicităm asistență suplimentară sau acces simplu, baze și survol, primim întrebări, blocaje sau ezitări”, a adăugat secretarul american de război.

O potențială intenție a lui Trump de a retrage SUA din NATO ar putea necesita aprobarea Congresului, însă orice semnal că Washingtonul ar putea să nu fie dispus să își apere aliații în cazul unui atac rusesc riscă să slăbească grav alianța, remarcă agenția de știri.

„Nu ai o alianță prea solidă dacă există țări care nu sunt dispuse să-ți fie alături când ai nevoie de ele. (Trump) pur și simplu subliniază acest lucru și, în ultimă instanță, va fi decizia lui cum va arăta situația”, a mai declarat Hegseth.

Articolul 5 din Tratatul NATO stabilește că un atac armat împotriva unui stat membru va fi considerat un atac împotriva tuturor. Această clauză de apărare colectivă a fost activată o singură dată, la solicitarea Washingtonului, după atentatele teroriste care au avut loc în SUA în 11 septembrie 2011.

Șeful NATO i-a spus lui Trump că trebuie să mai aștepte până la o intervenție a europenilor în Ormuz

Mark Rutte, care și-a exprimat susținerea pentru acțiunile președintelui american din Orientul Mijlociu, a declarat recent că Europa are nevoie de timp „să se adune laolaltă” pentru a se asigura că Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor țărilor, potrivit The New York Times.

„Europa a avut nevoie de timp pentru că Statele Unite, din motive întemeiate, nu au putut să își informeze aliații despre ce urma să se întâmple”, a declarat Rutte, joia trecută, într-un briefing de presă.

„Asta înseamnă că este nevoie de ceva timp pentru ca Europa să se adune laolaltă, iar acest lucru se întâmplă acum”, a adăugat secretarul general al NATO.