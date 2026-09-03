Pentru a doua lună consecutivă, Rusia a depășit un prag uriaș al pierderilor de vieți în Ucraina. Cifrele dezvăluie problema lui Putin

Estimările folosite de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington, arată că Rusia pierde lunar mai mulți soldați decât reușește să mobilizeze.

Statul Major General ucrainean a anunțat pe 1 septembrie că forțele ruse au suferit 42.020 de victime în august 2026 – aceasta fiind a doua lună consecutivă în care forțele ruse au înregistrat peste 40.000 de victime într-o singură lună.

În luna iulie, numărul victimelor în rândul forțelor ruse a fost de 42.860. În iunie, 39.290 de soldați au fost uciși sau răniți.

Cifrele lunare ale pierderilor rusești pe front. Sursa: ISW/Statul Major UCrainean

În această lună, forțele ruse au suferit, în medie, 340 de victime pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu capturat sau infiltrat și 465 de victime pentru kilometru pătrat de teritoriu capturat.

Actualul sistem rus de formare a forțelor, bazat pe recrutarea voluntară, continuă să se confrunte cu dificultăți în recrutarea unui număr suficient de soldați pentru a compensa pierderile actuale și nu este clar cât timp vor putea menține forțele ruse ritmul actual al ofensivei, la rata actuală a pierderilor, fără o formă de mobilizare, spune ISW.

Rusia mobilizează insuficient pentru a acoperi pierderile

Rusia nu a reușit să recruteze mai mult de 30.000 de soldați pe lună în acest an.

La începutul anului, cifra a scăzut la 24.000, potrivit lui Janis Kluge de la Institutul German pentru Studii de Securitate Internațională, care calculează această cifră pe baza datelor privind plățile bugetare.

Kievul și-a stabilit anterior obiectivul de a aduce pierderile lunare ale Rusiei la pragul de 50.000 de soldați, iar Forțele Armate Ucrainene avansează spre acest obiectiv.

În martie, numărul soldaților ruși morți sau răniți era de puțin peste 30.000, potrivit ISW.

„Cea mai mare ucidere în masă a unui inamic din istoria omenirii are loc în încăperea asta”

În primăvară, oficialii ucraineni și-au explicat mai clar strategia care implică folosirea dronelor pentru uciderea militarilor ruși.

Comandantul forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, a explicat că problema recrutării a devenit acută pentru Ucraina, care nu reușește să mobilizeze suficienți oameni pentru front.

Prun urmare, a spus el, echipajele sale de drone au ordin direct să ucidă în fiecare lună mai mulți soldați decât poate recruta Rusia.

„30% din toate atacurile cu drone trebuie să vizeze personalul militar”, a spus Brovdi. „Da, poți să-i spui plan de ucidere, și în acest moment îl depășim”, a adăugat militarul.

Ținta inițială era de 30.000 de militari ruși, dar aceasta a fost depășită.

„Cel mai mare masacru al unui inamic din istoria omenirii are loc chiar în această încăpere”, a spus el pentru BBC, arătând la ecranele din camera de comandă.

Cât teritoriu a capturat Rusia în ultimele luni

În primăvară, conducerea militară rusă îi promitea lui Vladimir Putin că va cuceri întregul Donbas până în toamnă.

El însuși a declarat în repetate rânduri, în mod public, că victoria era iminentă. Termenul respectiv a expirat, dar cucerirea Donbasului rămâne încă departe.

Din punct de vedere teritorial, trupele ruse au preluat controlul asupra unei suprafețe de 90,35 kilometri pătrați în luna august.

Dacă luăm în calcul tacticile de infiltrare, în cadrul cărora grupuri formate din câteva persoane avansează pentru a pregăti un atac mai amplu, acest număr ar putea crește la 123,53 kilometri pătrați.

Acest avans a avut loc în principal în regiunea Donețk, dar trupele nu au reușit încă să captureze în totalitate importantul avanpost ucrainean Kostiantinivka, care se află sub atac de luni de zile. Potrivit ISW, acestea controlează aproximativ 72% din oraș.

Ritmul ofensivei a scăzut semnificativ față de luna august 2025: atunci, au fost capturați peste 505 kilometri pătrați.

Forțele ruse au cedat de fapt 129 de kilometri pătrați de teritoriu

Mai mult, ca urmare a operațiunilor de contraofensivă desfășurate de Forțele Armate Ucrainene pe întreg teatrul de operațiuni, forțele ruse au cedat cel puțin 129,8 kilometri pătrați, o suprafață mai mare decât cea pe care o capturaseră.

ISW precizează că această cifră este probabil subestimată, întrucât metodologia sa subestimează amploarea succeselor probabile ale armatei ucrainene în cadrul ofensivei sale în curs de desfășurare în sectorul Liman din regiunea Donețk.

În aprilie și mai, armata rusă a pierdut, de asemenea, mai mult teritoriu decât a câștigat.

În iulie, Putin a afirmat că Rusia a capturat peste 3.000 de kilometri pătrați și 133 de localități în Ucraina de la începutul anului. Cu toate acestea, conform calculelor ISW, cifrele reale la acel moment erau de 621,7 kilometri pătrați și 64 de localități.

Putin a afirmat în repetate rânduri că nu sunt posibile negocieri de pace până când Donbasul nu va fi cucerit în întregime. Cu toate acestea, de la începutul invaziei Ucrainei, el a stabilit de 15 ori termene limită, dar niciunul nu a fost respectat.

Putin respinge zvonurile privind o nouă mobilizare

Președintele Vladimir Putin a respins miercuri speculațiile tot mai intense potrivit cărora ar intenționa să anunțe o nouă mobilizare militară după alegerile pentru Duma de Stat și cele regionale de la sfârșitul acestei luni.

„Este o absurditate totală. Este un atac informațional împotriva Rusiei”, a declarat Putin marți seara în fața jurnaliștilor, în primele sale comentarii cu privire la aceste zvonuri.

Kremlinul a respins în repetate rânduri informațiile privind o mobilizare iminentă, caracterizându-le drept o campanie de dezinformare străină.

Săptămâna trecută, serviciile de informații ucrainene au avertizat că Rusia „elaborează planuri” pentru a mobiliza 600.000 de soldați în acest an și în 2027.

Putin a declarat o mobilizare „parțială” a 300.000 de rezerviști în septembrie 2022, o măsură care a fost, de asemenea, respinsă cu doar câteva zile înainte de a fi anunțată. Această mobilizare a declanșat un exod în masă al bărbaților eligibili pentru recrutare din Rusia.

De atunci, Kremlinul a introdus treptat modificări legislative pe care unii observatori le consideră pregătiri pentru un nou val de mobilizare.

Armata rusă a trecut la un registru digital de recrutare cu interdicții automate de călătorie, la procesarea recrutărilor pe tot parcursul anului și permite acum ca rezerviștii să fie mobilizați pentru a păzi „infrastructura critică” fără a fi chemați oficial la serviciul militar.

Cu toate acestea, unii experți avertizează că o nouă mobilizare în masă s-ar confrunta cu obstacole logistice și nu ar reuși să rezolve problemele de pe linia frontului.