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Actualitate

Pentru a doua lună consecutivă, Rusia a depășit un prag uriaș al pierderilor de vieți în Ucraina. Cifrele dezvăluie problema lui Putin

Adrian Cochino
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Estimările folosite de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington, arată că Rusia pierde lunar mai mulți soldați decât reușește să mobilizeze.

  • Forțele ruse au continuat să înregistreze un număr ridicat de victime în luna august 2026, pentru a doua lună consecutivă, plătind un preț din ce în ce mai mare pentru câștigurile limitate obținute pe câmpul de luptă.
  • Rușii au pierdut, în medie, 340 de victime pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu capturat sau infiltrat.
  • Analiștii spun că Moscova mobilizează acum un număr insuficient de soldați pentru a compensa pierderile actuale. Ce înseamnă asta?