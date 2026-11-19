Președintele Nicușor Dan a dezvăluit joi pentru ce folosește instrumente de inteligență artificilă, inclusiv în activatea sa.

Prezent la cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Guvernanţă Digitală, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că statul român are nevoie de o strategie de IA.

„Nouă ne lipseşte o strategie de inteligență artificială a statului român. Cred că o să o avem. E un semn bun că avem un ministru al Digitalizării care evident că are şi atribuţii pe IA. Înţelege că este una din principalele sale atribuţii”, a spus Dan, citat de News.ro.

Președintele s-a referit şi la iniţiativa Just.AI, o inițiativă a Administrației Prezidențiale, prin Departamentul Constituțional Legislativ, dedicată integrării coerente și responsabile a inteligenței artificiale în sistemul judiciar românesc.

„Just.AI se adresează sistemului de justiţie, cu puţine interferenţe administrative. A fost lansată în mai anul ăsta. Primul lucru important pe care vreau să îl spun este că cu una sau două excepţii toate instituţiile implicate au fost deschise să colaboreze şi ăsta este un semn foarte bun, inclusiv instituţii care în mod tradiţional se contrează una pe cealaltă. Faptul că toţi au înţeles importanţa e foarte bine, suntem în faza în care pe viitoarea arhitectură a relaţiei între AI şi toate instituţiile implicate sunt discuţii cu toate aceste instituţii implicate pentru a veni cu… conceptul există şi acum trebuie ca el să fie dezvoltat într-un plan de acţiune”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a fost întrebat cum foloseşte inteligenţa artificială.

„Instrumentul de AI pe care îl folosesc îmi face diferite sinteze foarte interesante, de la politică externă până, foarte rar, la matematică. Sunt lucruri pe care le ştiu, dar pe care el le pune împreună”, a precizat Dan.