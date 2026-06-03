Pentru jumătate dintre patronii IMM din România este greu să-și găsească angajați cu aptitudinile potrivite (Eurobarometru)

Pentru aproape jumătate dintre firmele mici și mijlocii (IMM) din România este greu să-și găsească angajați cu aptitudinile potrivite, iar majoritatea se confruntă cu dificultăți în a-și aduce și lucrători străini din afara Uniunii Europene, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat recent de Comisia Europeană.

Întrebați dacă în ultimele 24 de luni „a fost sau nu dificil pentru firma lor să găsească lucrători cu aptitudinile potrivite”, 23% dintre respondenții din România au declarat că a fost „foarte dificil”, iar 26% au spus că a fost „mai degrabă dificil”. Doar 2% dintre reprezentanții firmelor din România chestionați au spus că a fost „foarte ușor” să-și găsească angajați cu aptitudinile potrivite, iar 10% au răspuns că a fost „mai degrabă ușor”. 38% au dat răspunsuri nerelevante, iar 1% au spus că nu știu.

Spre comparație, în UE, în ansamblu, 24% dintre respondenții din IMM-uri au declarat că a fost „foarte dificil”, iar 22% au spus că a fost „mai degrabă dificil” să găsească lucrători cu calificările potrivite.

Firmele mici și mijlocii românești s-au orientat și către lucrătorii din afara UE, dar în proporție foarte mică. 8% dintre IMM-urile participante la sondaj au căutat lucrători din afara UE, iar 3% au încercat să aducă angajați din alte state membre ale UE. Aproape 90% dintre respondenții IMM-urilor românești au declarat că nici nu au încercat să angajeze străini (nici din alte state UE, nici extracomunitari). Spre comparație, 79% dintre IMM-urile europene nu au încercat să recruteze din afara țării lor.

Respondenții relevanți din România au spus că, în ultimele 24 de luni, au căutat lucrători extracomunitari pentru următoarele meserii și domenii:

Șoferi și operatori de transport – 24%

Muncitori calificați în construcții – 22%

Lucrători în procesarea și prepararea alimentelor – 14%

Lucrători pentru curățenie și servicii de suport – 11%

Ingineri de inginerie civilă și structurală – 10%

IMM-urile românești în cauză s-au confruntat, însă, cu bariere la recrutarea muncitorilor din statele terțe. În ultimii doi ani, pentru 66% dintre respondenți a fost „în totalitate dificil” procesul de recrutare a lucrătorilor din afara UE. Doar 15% dintre respondenții IMM-urilor din România au spus că a fost un proces de recrutare „în totalitate ușor”.

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