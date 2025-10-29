Pentru moment, Trump face un pas în spate în privința planului care contrazice Constituția SUA. Dar indică „un grup de neoprit” care să îi ia locul la Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește alături de secretarul de stat Marco Rubio (dreapta) și vicepreședintele JD Vance, în timpul întâlnirii cu președintele Argentinei, Javier Milei, la Casa Albă din Washington, DC, pe 14 octombrie 2025. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a spus miercuri că nu va candida pentru un al treilea mandat, într-o declarație care marchează o schimbare semnificativă după luni de zile în care a sugerat această idee în ciuda limitelor constituționale, dar nu este clar dacă acesta este cuvântul său final în această privință, scrie Reuters.

Trump, cunoscut pentru schimbările dese de opinie cu privire la problemele importante, a făcut această declarație în fața reporterilor de la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timpul vizitei sale în Asia. „Flirtul” său constant cu această idee i-a alarmat pe oponenți și pe experții constituționali, care spun că un al treilea mandat ar încălca cel de-al 22-lea amendament, care prevede că nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte de mai mult de două ori.

„Dacă îl citiți, este destul de clar – nu am voie să candidez. Este păcat, dar avem o mulțime de oameni minunați”, a spus Trump, referindu-se la alți republicani care ar putea să îi succeadă după ce mandatul său actual se va încheia în ianuarie 2029.

Totuși, Trump adoptă frecvent poziții aparent ferme cu privire la anumite chestiuni, pentru ca mai târziu să își schimbe opinia. În vârstă de 79 de ani, liderul de la Casa Albă a refuzat în repetate rânduri în trecut să excludă posibilitatea de a candida în 2028 pentru un al treilea mandat, de încă patru ani.

Al 22-lea amendament

Cele mai recente comentarii ale sale au venit la o zi după ce un aliat politic apropiat, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul american, Mike Johnson, a declarat că i-a spus lui Trump că nu vede o cale de a modifica Constituția SUA astfel încât aceasta să permită un al treilea mandat.

Al 22-lea amendament al Constituției SUA a fost adoptat în 1951, după ce Franklin Roosevelt a fost ales președinte de patru ori.

„A fost o perioadă minunată. Dar cred că președintele știe și am discutat despre asta, despre constrângerile impuse de Constituție”, le-a spus Johnson reporterilor de la Capitol Hill.

„Nu văd nicio modalitate de a modifica Constituția, deoarece, după cum știți cu toții, este nevoie de aproximativ 10 ani pentru ca toate statele să ratifice (…) ceea ce ar aproba două treimi din Camera Reprezentanților și trei sferturi dintre state”, a spus Johnson.

Săptămâna aceasta nu a fost prima dată când Johnson a abordat bariera legală care îl împiedică pe Trump să exercite un al treilea mandat. Fost avocat constituționalist specializat în drepturile religioase și probleme sociale conservatoare, înainte de a fi ales în Congres în 2016, republicanul din Louisiana a declarat la începutul acestui an că Trump înțelege limitările constituționale.

Noile declarații ale lui Johnson au contrastat puternic cu cele ale unor membri ai majorității republicane din Camera Reprezentanților, care au afirmat public că doresc ca Trump să candideze pentru un al treilea mandat, pentru a împiedica un democrat să ajungă la Casa Albă.

Trump face adesea aluzii la un al treilea mandat în cadrul mitingurilor sale și înmânează cu bucurie șepci cu inscripția „Trump 2028” prietenilor săi de la Casa Albă.

Unii analiști politici consideră referirile la al treilea mandat ca o modalitate strategică de a rămâne relevant, de a-și antagoniza adversarii politici și de a evita să devină un președinte fără putere.

Dar unii aliați au luat în serios semnalele președintelui, sugerând că explorează căi legale sau politice pentru a face din al treilea mandat o realitate, chiar dacă majoritatea constituționaliștilor resping acest concept.

Un influencer al dreptei dure și fost consilier al lui Trump, Steve Bannon, a declarat săptămâna trecută pentru The Economist că există o serie de alternative pentru ca Trump să rămână în funcție. „La momentul potrivit, vom prezenta planul”, a spus Bannon. „Dar există un plan.”

Bannon nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta noile declarații ale lui Trump.

Una dintre teoriile susținătorilor săi este ca Trump să candideze la funcția de vicepreședinte, în timp ce un alt republican ar candida la funcția de președinte, pentru ca acesta să demisioneze apoi, ceea ce-i va permite lui Trump să preia din nou președinția.

Trump a spus luni că i s-ar permite să facă acest lucru, dar că nu va pune în practică această ideea pentru că „este prea drăguț” și oamenilor nu le-ar plăcea. „Nu ar fi corect”, a precizat el.

Recunoașterea de către Trump a limitelor Constituției ar putea susține aspirațiile prezidențiale pentru 2028 ale vicepreședintelui JD Vance și ale șefului diplomației americane, Marco Rubio. Luni, Trump a părut de asemenea să sugereze că Vance și Rubio ar putea candida împreună.

„Cred că, dacă ei ar forma vreodată un grup, acesta ar fi de neoprit”, a spus el. „Chiar cred asta. Sunt convins de asta”, a punctat Trump.