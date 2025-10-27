Trump îi numește pe cei doi lideri care îi pot lua locul la Casa Albă, dar nu exclude cel de-al treilea mandat: „Am cele mai bune rezultate din istorie”

Președintele SUA, Donald J. Trump, coboară scările avioanului la sosirea în Japonia, pe Aeroportul Internațional Haneda din Tokyo, pe 27 octombrie 2025, pentru o vizită oficială. FOTO: POOL via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele american îi propune pe JD Vance și Marco Rubio ca principali politicieni care îi pot lua locul la Casa Albă, la alegerile din 2028, având în vedere că în SUA Constituția interzice candidatura pentru un al treilea mandat.

Donald Trump s-a pronunțat luni cu privire la persoanele care au șanse să conducă Partidul Republican după ce el va părăsi funcția de președinte, indicându-i pe șeful diplomației americane și pe vicepreședintele său drept principalii candidați pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale de peste trei ani.

Dar, încă o dată, liderul de la Casa Albă a lăsat ușa deschisă pentru el însuși, notează Politico.

Vorbind cu reporterii la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drum spre Japonia, Trump a răspuns la sugestiile potrivit cărora ar trebui să candideze pentru un al treilea mandat – ceea ce nu este constituțional -, o idee lansată recent de fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon.

„Mi-ar plăcea să o fac – am cele mai bune rezultate din istorie”, a spus Trump când a fost întrebat despre comentariile lui Bannon.

Trump a adăugat totuși că „nu s-a gândit cu adevărat” să candideze din nou. „Avem niște oameni foarte buni”, a spus el.

Când jurnaliștii cu care călătorea au insistat să dea nume, Trump a arătat spre Rubio, care tocmai se întorsese în cabina presei pentru a vorbi cu reporterii. „Avem oameni minunați – nu e nevoie să intru în detalii. Unul dintre ei se află chiar aici”, a spus Trump.

El a continuat apoi și l-a lăudat pe vicepreședintele JD Vance, care până acum și-a asumat un rol important în administrație într-o serie de chestiuni interne și de securitate națională.

„Evident, JD este grozav. Vicepreședintele este grozav”, a spus Trump. „Nu sunt sigur că cineva ar candida împotriva celor doi”, a adăugat președintele american.

Bannon a fost printre cei mai vocali dintre oamenii care l-au îndemnat pe Trump să încerce să intre în cursa pentru un al treilea mandat.

„Există un plan”, a declarat el într-un podcast recent, sugerând că Trump ar putea candida din nou, în ciuda limitelor constituționale care îl împiedică să o facă.