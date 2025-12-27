Pentru „o pace justă și durabilă” este nevoie de „o Rusie dispusă”. Premierul Canadei a anunțat ajutoare economice de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la o conferință de presă comună la Palatul Mariinski din Kiev, Ucraina, duminică, 24 august 2025. Foto: Sean Kilpatrick / AP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oprit sâmbătă în Halifax, Canada, pentru o discuție cu premierul Mark Carney și mai mulți lideri europeni, înainte de a merge duminică în Florida pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump.

În Canada, liderul ucrainean a fost primit de premierul Mark Carney, care a subliniat că pentru a se ajunge la pace în Ucraina este nevoie de „o Rusie dispusă”, transmite AFP.

„Avem condițiile… unei păci juste și durabile, dar asta necesită o Rusie dispusă, iar barbaria pe care am văzut-o în cursul nopții… arată cât este de important să fim alături de Canada”, a declarat Carney.

Liderul canadian a anunțat ajutoare economice suplimentare în valoare de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina, potrivit Reuters. Mark Carney a spus că acestea vor ajuta la deblocarea finanțării internaționale „pentru a începe acest proces de reconstrucție” a țării după aproape patru ani de război.

Zelenski și Carney urmau să aibă o discuție în sistem video cu o serie de lideri europeni, înainte de întâlnirea pe care o va avea președintele Ucrainei cu cel al Statelor Unite, duminică, în Florida.

Liderul ucrainean a spus că bombardamentul de 10 ore, care a avut loc în timpul nopții și care a vizat Kievul și regiunile înconjurătoare, a fost „răspunsul Rusiei la eforturile noastre de pace”.

„Și acest lucru a arătat cu adevărat că Putin nu vrea pace, iar noi vrem pace”, a adăugat el.