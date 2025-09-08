„Pentru prima dată”. Cu ce rachetă balistică au lovit rușii cladirea guvernului din Kiev, în cel mai amplu bombardament de la începutul războiului

Rusia a utilizat o rachetă balistică Iskander în atacul din weekend care a lovit o clădire din Kiev a guvernului ucrainean, a afirmat luni un înalt oficial din administrația președintelui Volodimir Zelenski, potrivit France Presse.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Yermak, a anunțat că a discutat despre atacul de duminică – primul de acest gen în cei peste trei ani de război – cu șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Pentru prima dată, inamicul a atacat clădirea guvernului ucrainean – un atac cu o rachetă balistică Iskander”, a scris Yermak, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Puternica rachetă Iskander a fost utilizată pe scară largă de Rusia, până acum, împotriva altor ținte din Ucraina.

Duminică, Rusia a lansat cea mai mare serie de drone și rachete asupra Ucrainei din 2022, când a început războiul, și până în prezent.

În timpul unei vizite în clădirea avariată, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, a remarcat „gaura uriașă” lăsată de impact și resturile rachetei.

„Doar pentru că racheta nu a putut să explodeze complet, întreaga clădire nu a fost transformată în ruine”, a spus ea.

O suprafață de 800 până la 900 de metri pătrați a fost avariată în urma bombardamentului cu această rachetă Iskander, a anunțat luni Andrii Danyk, șeful Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Atacul a provocat un incendiu care s-a răspândit „foarte repede”, a declarat el în fața unui grup de jurnaliști, inclusiv de la AFP, care au vizitat locul impactului.

În urma atacului record de duminică, care a provocat mai multe victime și răniți, Kievul i-a îndemnat pe aliații săi internaționali să impună noi sancțiuni economice Moscovei.

Yermak a mai precizat, în postarea lui de luni, că a discutat cu Rubio despre „întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei”, precum și despre garanțiile de securitate solicitate de Kiev în cazul unui armistițiu.