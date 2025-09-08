Sari direct la conținut
„Pentru prima dată”. Cu ce rachetă balistică au lovit rușii cladirea guvernului din Kiev, în cel mai amplu bombardament de la începutul războiului

„Pentru prima dată”. Cu ce rachetă balistică au lovit rușii cladirea guvernului din Kiev, în cel mai amplu bombardament de la începutul războiului
Rachetă balistică Iskander-M lansată de armata rusă, FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia Images

Rusia a utilizat o rachetă balistică Iskander în atacul din weekend care a lovit o clădire din Kiev a guvernului ucrainean, a afirmat luni un înalt oficial din administrația președintelui Volodimir Zelenski, potrivit France Presse.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Yermak, a anunțat că a discutat despre atacul de duminică – primul de acest gen în cei peste trei ani de război – cu șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Pentru prima dată, inamicul a atacat clădirea guvernului ucrainean – un atac cu o rachetă balistică Iskander”, a scris Yermak, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Puternica rachetă Iskander a fost utilizată pe scară largă de Rusia, până acum, împotriva altor ținte din Ucraina.

Duminică, Rusia a lansat cea mai mare serie de drone și rachete asupra Ucrainei din 2022, când a început războiul, și până în prezent.

În timpul unei vizite în clădirea avariată, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, a remarcat „gaura uriașă” lăsată de impact și resturile rachetei.

„Doar pentru că racheta nu a putut să explodeze complet, întreaga clădire nu a fost transformată în ruine”, a spus ea.

O suprafață de 800 până la 900 de metri pătrați a fost avariată în urma bombardamentului cu această rachetă Iskander, a anunțat luni Andrii Danyk, șeful Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Atacul a provocat un incendiu care s-a răspândit „foarte repede”, a declarat el în fața unui grup de jurnaliști, inclusiv de la AFP, care au vizitat locul impactului.

În urma atacului record de duminică, care a provocat mai multe victime și răniți, Kievul i-a îndemnat pe aliații săi internaționali să impună noi sancțiuni economice Moscovei.

Yermak a mai precizat, în postarea lui de luni, că a discutat cu Rubio despre „întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei”, precum și despre garanțiile de securitate solicitate de Kiev în cazul unui armistițiu.

