Pentru prima dată, exercițiul nuclear al NATO „Steadfast Noon” a fost transparentizat: „Nu este vorba de a ne etala mușchii”

Un avion de vânătoare F-16 belgian participă la exercițiul aerian nuclear al NATO „Steadfast Noon”, la baza aeriană Kleine-Brogel din Belgia, pe 18 octombrie 2022. Imagine ilustrativă. FOTO: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Un avion de vânătoare olandez a decolat marți de la baza aeriană Volkel din Olanda, fără încărcătură nucleară la bord, dar cu scopul de a testa dispozitivul NATO în cazul în care această armă de ultimă instanță ar fi folosită într-o zi, informează AFP.

Acest exercițiu al Tratatului Atlanticului de Nord, cu numele de cod „Steadfast Noon”, fusese prevăzut cu mult timp înainte. Totuși, acesta se desfășoară la scurt timp după mai multe incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, oferind Alianței Nord-Atlantice oportunitatea de a-și demonstra întreaga dimensiune a capacităților sale, notează Agerpres.

O premieră

Pentru prima dată în acest an, NATO a permis unui mic grup de jurnaliști, inclusiv de la AFP, să asiste la exercițiul cu o durată de două săptămâni.

La acest exercițiu, desfășurat în zona Mării Nordului, participă peste 70 de aparate, provenind din 14 țări și aproximativ 2.000 de militari.

Invitarea presei marchează un punct de cotitură pentru o alianță impregnată în mod tradițional de o puternică cultură a secretului militar, care, în urmă cu doar patru ani, nici măcar nu dezvăluia numele exercițiilor sale.

„Am evitat mult timp să vorbim despre aceasta, dar este cu siguranță momentul să sensibilizăm mai mult opinia publică”, a declarat colonelul Daniel Bunch, care conduce operațiunile nucleare al Alianței Nord-Atlantice.

„Nu este vorba de a ne etala mușchii”, a spus colonelul american. „Ci să ne îndeplinim misiunea cu sârguință, să mergem pe teren și să demonstrăm întreaga gamă de capacități de care dispune Alianța”, a adăugat el.

Întrebat dacă transparentizarea a fost decisă pentru a demonstra aceste capacități Moscovei, Jim Stokes, responsabilul pentru politica nucleară a NATO, a răspuns: „Nu neapărat”.

„Vrem ca toți să înțeleagă că suntem o alianță nucleară responsabilă, cât se poate de transparentă, și că nu acționăm în mod agresiv”, a subliniat el.

Cu toate acestea, acest exercițiu de transparență are limitele sale, având în vedere caracterul ultrasensibil al respectivelor operațiuni.

Jurnaliștii au putut observa o serie de avioane de vânătoare germane și olandeze, capabile să transporte focoase nucleare, avântându-se spre cer. Dar nu li s-a permis să vadă echipajele exersând încărcarea bombelor de antrenament.

Rolul SUA

Forța de descurajare nucleară a NATO se bazează pe arme americane staționate în mai multe baze din Europa.

În pofida îndoielilor ridicate cu privire la continuarea acestui sprijin sub președinția lui Donald Trump, comandanții insistă asupra faptului că nimic nu s-a schimbat în acest domeniu.

„Nu cred că cineva ar trebui să pună la îndoială rolul Statelor Unite”, a spus colonelul american Daniel Bunch.

Pentru cei care participă la exercițiu, povara unui astfel de antrenament – bazat pe utilizarea unor arme atât de devastatoare – este copleșitoare.

„Este epuizant. Este dificil. Este, evident, cel mai înalt grad de violență pe care îl poate aplica un pilot”, a mărturisit comandantul olandez Bram Versteeg.

„Descurajarea se bazează pe trei elemente: trebuie să fii competent, credibil și să știi să comunici”, a apreciat el. „Nu am nicio îndoială că echipele mele sunt pregătite pentru această provocare”, a adăugat comandantul olandez.