Pentru prima dată, o rezoluție a extremei drepte a fost adoptată în parlamentul Franței, o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen

O inițiativă promovată de Adunarea Națională a fost adoptată cu o marjă mică, grație sprijinului decisiv al unor parlamentari de dreapta și de centru, dar și din cauza faptului că mulți membri ai partidului președintelui Emmanuel Macron nu s-au prezentat la vot, scrie Le Monde.

Deputații francezi au adoptat, cu 185 de voturi la 184, o propunere de rezoluție a Adunării Naționale (Rassemblement National – RN) care vizează „denunțarea” acordului franco-algerian din 1968, o victorie simbolică, obținută cu ajutorul grupurilor dreptei republicane și a partidului Horizons.

„Este o zi pe care o putem numi istorică pentru RN”, s-a felicitat imediat șefa deputaților de extremă dreapta, Marine Le Pen, subliniind că este primul text al partidului său aprobat de Adunare, în ciuda opoziției stângii, a macronistilor și a guvernului.

Deși acest text nu are caracter juridic obligatoriu, semnificația sa simbolică și politică este mare, în contextul în care tensiunile dintre Paris și Alger sunt încă puternice, scrie le Monde.

Acest acord, semnat la șase ani după sfârșitul războiului din Algeria (1954-1962), oferă algerienilor drepturi specifice în materie de circulație, imigrație și ședere în Franța. Acordul permite cetățenilor algerieni să obțină un permis de ședere de zece ani printr-o procedură accelerată.

Pentru facilitarea reunificării familiei, membrii familiei primesc, de asemenea, un certificat de ședere de zece ani la sosirea lor, dacă persoana cu care se reunesc deține acest permis.

Cum a fost votată rezoluția

Deputații RN (122 din 123) și cei 15 aliați din L’Union des droites pour la République (UDR – desprins din Republicani) au votat în masă în favoarea acestui text care denunță acordul.

Dintre cei 50 de aleși care compun grupul Republicanilor, 26 au votat în favoarea textului. Acesta a fost susținut și de 17 deputați din grupul Horizons, partidul centrist al lui Edouard Philippe, care s-a poziționat în ultimii ani împotriva acestui acord franco-algerian.

În urma votului, Partidul Socialist și Ecologiștii au criticat în primul rând absența lui Gabriel Attal și a majorității deputaților săi. Din 92 de membri, doar 30 de deputați din grupul Ensemble pour la République au votat împotriva textului, în timp ce trei s-au abținut și șapte nu au participat la vot, deși erau prezenți.

Cu toate acestea, au lipsit voturi din toate grupurile care s-au opus acestui text, inclusiv de la stânga (52 de deputați La France Insoumise din 72 au participat la vot, 53 de socialiști din 69 și 32 de ecologiști din 38).

12 deputați MoDem au participat la vot (10 împotrivă, două abțineri) și trei deputați LIOT din 22 (doi pentru, unul împotrivă).

„Unde erau macronistii?”

„Unde erau macronistii? Gabriel Attal era absent! Cu o singură voce, Horizons (Edouard Philippe), LR și extrema dreaptă votează împreună pentru încetarea acordului din 1968 cu Algeria”, a observat șeful socialiștilor, Olivier Faure, pe X, în timp ce liderul deputaților ecologiști, Cyrielle Chatelain, a confirmat în fața presei: „Votul care ne-a lipsit pentru a face față Rassemblement National este cel al lui Gabriel Attal.”

„Un text rasist votat datorită absenței macronistilor”, a adăugat șefa deputaților „insoumis”, Mathilde Panot, pe X.

„Rușine RN” care „continuă fără încetare războaiele din trecut”, a spus și liderul acestui partid al stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, pe X.

Echipa lui Gabriel Attal a justificat această absență pentru Le Monde, explicând că fostul premier avea o intervenție la forumul „A World for Travel”, la Paris, programată de mult timp. „Ordinea de zi a RN s-a schimbat în ultimul moment, ceea ce a făcut imposibilă prezența lui Gabriel Attal, deoarece nu putea anula participarea la acest eveniment internațional”, a spus anturajul său.

Cu toate acestea, și Gabriel Attal a cerut în ianuarie denunțarea acordului din 1968, pentru a „stabili limite și a asuma raportul de forțe cu Algeria”, în special în contextul arestării scriitorului franco-algerian Boualem Sansal.

Dar grupul său s-a opus conținutului textului RN. Macronistul Charles Rodwell, autorul unui recent raport critic la adresa aceluiași acord din 1968, a justificat în prealabil refuzul, sub pretextul unui presupus vid juridic care ar risca să „provoace un val migrator” în Franța, analiză denunțată de RN.

După acest text, deputații urmau să examineze un proiect de lege care vizează restabilirea infracțiunii de ședere ilegală. Această infracțiune, menită să combată imigrația ilegală, a fost eliminată de François Hollande în 2012, în aplicarea unei directive europene care interzicea aplicarea unei pedepse cu închisoarea.