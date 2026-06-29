Pentru prima dată, Putin recunoaște criza în care a ajuns Rusia după atacurile Ucrainei. „Dar nu este una critică”, asigură el

Vladimir Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu o criză de carburant, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone care au provocat incendii la rafinăriile de petrol și obligând mai multe regiuni să introducă un raționalizare fără precedent a benzinei, scriu Reuters, The Guardian și The Moscow Times.

Într-o intervenție la televiziunea de stat rusă, duminică seara, președintele rus a recunoscut pentru prima dată că atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice afectează aprovizionarea internă cu combustibil.

„Desigur, acestea creează probleme, este evident”, a spus Vladimir Putin. „În acest moment observăm o anumită penurie, dar nu este una critică”, a asigurat el.

Putin a afirmat că Moscova va încerca să atenueze criza prin creșterea importurilor de combustibil, intensificând în același timp eforturile de a proteja rafinăriile de atacurile cu drone ucrainene și de a reface infrastructura avariată cât mai repede posibil.

„Un deficit de aprovizionare estimat la 15%”

Aceste atacuri subliniază capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi ținte strategice situate mult în spatele liniei frontului, forțând Kremlinul să redirecționeze resurse pentru a proteja infrastructura critică.

Duminică, Volodimir Zelenski a confirmat că dronele ucrainene au vizat rafinăriile din regiunea Krasnodar și din oblastul Iaroslavl.

Atacurile ucrainene cu drone au redus capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia cu aproximativ un sfert, ceea ce face ca piața internă a combustibililor să se confrunte cu dificultăți în a ține pasul cu cererea și a creat un deficit de aprovizionare estimat la 15%, spun analiștii.

Conform datelor din surse deschise analizate de „The Moscow Times”, joi se aplicau raționalizări ale combustibilului în cel puțin 56 de regiuni rusești, inclusiv Moscova.

Situația este cea mai gravă în Crimeea ocupată, unde autoritățile au declarat săptămâna trecută starea de urgență după ce atacurile repetate ale Ucrainei au perturbat rutele logistice și infrastructura petrolieră.

O imagine pe care Rusia nu a mai văzut-o de mult

Un moscovit a declarat pentru „The Guardian” că a petrecut mai mult de două ore așteptând să-și alimenteze mașina, ceea ce l-a obligat să-și reorganizeze programul de lucru.

Imaginea cozilor de câteva ore la benzinăriile din toată Rusia – unul dintre cei mai mari producători de energie din lume – este o imagine pe care Rusia nu a mai văzut-o de când Putin a venit la putere în 2000.

Rețelele sociale rusești au fost inundate săptămâna trecută cu clipuri în care șoferi frustrați căutau carburant, alături de un val de postări care ironizau penuria.

O glumă distribuită intens îl înfățișa pe cântărețul rus Dima Bilan, câștigătorul Concursului Eurovision din 2008, cântând: „Unde te pot găsi? Spre ce oraș ar trebui să zbor? Fără tine nu pot trăi” – unde „tu” nu se referă la o parteneră, ci la benzină.

Impactul pe termen lung al crizei va depinde în mare măsură de capacitatea Ucrainei de a-și susține campania împotriva infrastructurii petroliere a Rusiei, a declarat Serghei Vakulenko, cercetător principal la Centrul Carnegie Rusia-Eurasia și expert în sectorul energetic al Rusiei.

„Dacă atacurile se vor opri mâine, atunci probabil că în două luni nu vor exista consecințe deosebit de vizibile”, a spus Vakulenko.

„Cantitatea de benzină disponibilă în Rusia în acest moment este determinată de o cursă între dronele ucrainene și echipele ruse de reparații”, a adăugat el.

Mesajul Ucrainei

Kievul a spus că atacurile cu drone au rolul de a slăbi efortul de război al Rusiei prin întreruperea aprovizionării cu carburant și de a-i face pe rușii obișnuiți să resimtă pe propria piele consecințele conflictului.

În această lună, Zelenski a declarat că a autorizat o operațiune de 40 de zile care vizează infrastructura rusă pentru a „influența statul agresor” și a spori presiunea asupra Moscovei în vederea încetării războiului.

În ciuda penuriei și a semnelor de frustrare crescândă în rândul rușilor obișnuiți și al elitei, există puține dovezi că acestea ar fi schimbat hotărârea Kremlinului de a continua invazia.

Rusia merge mai departe

În interviul acordat duminică, Putin a afirmat că forțele ruse „își îndeplinesc sarcina principală – eliberarea definitivă a Donbasului și a Novorossiei”.

Referirea sa la „Novorossia” – un termen istoric, imperial, pe care Kremlinul îl folosește pentru a descrie regiunile sudice ucrainene ale regiunilor Zaporojir și Herson – sugerează că Moscova continuă să urmărească ambiții teritoriale dincolo de Donbas.

Putin a declarat că Rusia intenționează să stabilească o „zonă tampon” în regiunea Sumî din nordul Ucrainei. Liderul rus a afirmat duminică, de asemenea, că Ucraina a propus o încetare reciprocă a atacurilor de lungă distanță ca un pas către pace, idee pe care a spus că a respins-o.

„Este clar de ce se face această propunere, deoarece contraatacurile noastre adânc în teritoriul ucrainean sunt mult mai puternice, au un impact mai mare și sunt, sincer, mai distructive”, a spus Putin.

„Având în vedere lipsa catastrofală de personal, forțele armate ucrainene cred aparent că aceasta ar putea fi salvarea lor. Dar salvarea regimului de la Kiev nu face parte din planurile noastre”, a spus el.

Deși forțele ruse avansează mai încet decât anul trecut, acestea sunt pe punctul de a cuceri orașul Kostiantinivka, în mare parte ruinat, un obiectiv-cheie care ar putea servi drept bază de operațiuni pentru ofensive ulterioare menite să cucerească restul regiunii Donbas.

Câștigurile au fost obținute cu un preț ridicat. Rusia continuă să înregistreze pierderi mari, se confruntă cu dificultăți persistente în completarea efectivelor și a dat semne de scădere a moralului în rândul trupelor de pe linia frontului.