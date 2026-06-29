Sub presiunea atacurilor ucrainene cu drone, Rusia face eforturi pentru o victorie importantă într-o regiune critică a frontului

Forțele ruse avansează încet spre Kostiantinivka, un bastion-cheie din „centura de fortărețe” a estului Ucrainei, o veste bună pentru Vladimir Putin, într-un moment în care progresele Moscovei pe restul frontului de 1.200 km sunt în mare blocate, scrie Reuters.

Luptele au început să se extindă chiar în interiorul orașului Kostiantinivka. Grupuri mici de soldați ruși au început să se infiltreze la periferia localității, au declarat săptămâna trecută comandanți ucraineni de rang înalt, sugerând că ar putea urma atacuri la distanță mică.

Kostiantinivka este cea mai sudică dintre cele patru localități-cheie care formează o linie defensivă esențială pentru efortul Ucrainei de a menține controlul asupra regiunii Donețk.

Ofensiva din Kostiantinivka subliniază avantajul Moscovei în ceea ce privește efectivele, chiar dacă atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii logistice au slăbit capacitățile de luptă ale rușilor, au afirmat analiștii.

„Efectul (atacurilor de rază medie de acțiune) nu a fost atât de mare încât să-i fi forțat pe ruși să-și suspende ofensiva”, a declarat Emil Kastehelmi, membru al echipei de analiză a conflictelor Black Bird din Finlanda.

Un punct de sprijin pentru un nou avans

„Așadar, chiar dacă Rusia a suferit pierderi din ce în ce mai grele în spatele frontului, aceasta este încă în măsură să-și continue ofensivele, cel puțin în anumite sectoare”, a spus acesta.

Ocuparea localității Kostiantinivka ar oferi forțelor ruse un punct de sprijin de la care să avanseze spre nord de-a lungul centurii, care constituie acum axa centrală a campaniei lor.

Însă orice avans ar fi probabil unul îndelungat și sângeros pentru forțele sale, într-o posibilă repetare a altor asedii costisitoare ale orașelor din est, precum Pokrovsk și Avdiivka.

Președintele Vladimir Putin a insistat că Rusia trebuie să controleze întreaga regiune Donețk înainte de încheierea războiului.

Ucraina deține încă aproximativ o cincime din regiune, după mai bine de patru ani de lupte.

Putin, încrezător

Putin a declarat săptămâna trecută că Rusia era aproape de a cuceri Kostiantinivka, a cărei populație de aproape 70.000 de locuitori dinainte de război a scăzut la aproximativ 2.000.

În declarații adresate presei ucrainene, comandanții de rang înalt ai Corpului 19 de Armată de la Kiev au respins această afirmație ca fiind o exagerare și au spus că trupele lor eliminau grupuri mici de ruși care reușiseră să pătrundă în oraș.

Generalul-maior Viktor Nikoliuk, șeful comandamentului operațional din estul Ucrainei, a declarat joi pentru postul public de televiziune al Ucrainei că Kostiantinivka ar putea totuși rezista la ritmul actual de mobilizare a forțelor și a resurselor.

Deși situația tactică se înrăutățește pentru Ucraina, infiltrările rusești nu sunt suficiente pentru „o străpungere operațională rapidă”, a afirmat Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, într-o evaluare din 23 iunie.

„O chestiune de timp”

Cu toate acestea, eforturile rusești de a încercui orașul prin mișcări de clește cresc constant costul apărării acestuia pentru Kiev, a afirmat analistul ucrainean Ruslan Mikula, din cadrul grupului de cartografiere open-source DeepState.

„Va trebui făcută o alegere: fie să mărim miza, fie să ne retragem”, a spus el. „Iar în acest moment, situația este de așa natură încât miza crește cu fiecare zi care trece”, a spus el.

Kastehelmi a afirmat că pierderea orașului „pare să fie mai degrabă o chestiune de timp”.

Trupele Moscovei avansează, de asemenea, spre extremitatea nordică a centurii de fortificații, amenințând orașele Sloviansk și Kramatorsk cu atacuri aeriene și cu drone frecvente, lansate de la o distanță de aproximativ 15 km.

Rutele de aprovizionare ucrainene se află deja sub o presiune susținută, artileria, dronele și bombele ghidate lovind infrastructura de-a lungul drumului spre nord de la Kostiantinivka, au declarat trupele din zonă.

Problemele Rusiei

Avansurile treptate ale rușilor în jurul localității Kostiantinivka au loc în ciuda presiunilor tot mai mari cauzate de atacurile ucrainene asupra liniilor de aprovizionare către și dinspre Crimeea, precum și de loviturile cu rază mai lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice.

Autoritățile instalate de ruși pe peninsula ocupată de la Marea Neagră au impus starea de urgență pentru a face față problemelor economice și au suspendat toate vânzările de combustibil către persoane fizice și juridice.

Pe câmpul de luptă, în ansamblu, forțele ruse par să fie prea dispersate, iar atacurile de pe linia frontului se reduc adesea la doar unul sau doi soldați, a afirmat Mikula, analistul ucrainean.

În declarații pentru Reuters, însă, Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk din estul Ucrainei, instalat de Kremlin, a afirmat că campania Rusiei de a cuceri mai multe orașe continuă.

„Nu contează dacă acest lucru se întâmplă încet sau repede”, a spus el.

Extremiștii ruși l-au îndemnat pe Putin să renunțe la procesul de pace susținut de SUA și să intensifice războiul, pe măsură ce atacurile Ucrainei se intensifică, inclusiv la Moscova.