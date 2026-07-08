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Actualitate

Corespondență din Ankara: Pentru prima oară România a mers cu cinci firme din Apărare la summitul NATO, unde a fost și președintele Nicușor Dan. Până acum numele lor nu au fost făcute publice / Ce spun firmele, intervievate

Laurențiu Ungureanu
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România încearcă să-şi pună industria de apărare pe harta achiziţiilor şi parteneriatelor NATO. Cinci firme româneşti au fost parte din delegaţia română la Forumul Industriei de Apărare, organizat la Ankara cu ocazia Summitului NATO.

  • De la armament şi muniţie, până la drone, inteligenţă artificială şi sisteme anti-dronă – care sunt companiile românești din vizorul NATO?
  • Ele se numesc OVES Enterprise, Orbotix Industries, Optoelectronica 2001, Autonomous Flight Technology și Romarm.
  • Și de ce nici o autoritate a statului n-a vorbit despre ele?
  • Prezent în Turcia la summitul NATO, HotNews a discutat cu mai mulți reprezentanți ai acestor companii.

Forumul Industriei de Apărare este organizat cu o zi înainte de Summitul NATO şi reuneşte oficiali ai alianţei şi ai statelor aliate sau partenere, precum şi lideri din industrie. Pe site-ul NATO, este prezentat drept „principalul eveniment de nivel înalt al NATO privind producţia de apărare transatlantică, investiţiile şi inovaţia”.