Pentru statul român, un câine bun e un câine mort: zeci de mii de câini uciși pe 9 milioane de euro, bani publici

Peste 64.000 de câini au fost eutanasiați în România în ultimii trei ani, jumătate dintre ei la patru adăposturi gestionate de veterinari care au transformat procedura într-o afacere. Asta pentru că politica publică a statului e construită astfel încât să fie încurajată omorârea câinilor, iar costurile au depășit 9 milioane de euro, scrie siteul de investigații Snoop.

Snoop a documentat câteva luni eutanasia câinilor din adăposturile din România, descoperind legi încălcate, cheltuieli nejustificate și animale chinuite.

Când semnalul de la centru este acela că moartea este, la propriu, mai rentabilă decât viața, atunci când se ajunge în județe se găsesc tot felul de scurtături.

Acest articol conține imagini și informații despre violență față de animale, care te pot afecta.

Un bărbat prinde de gât un câine cu o crosă de imobilizare – are un mâner lung și un cablu care se strânge în jurul gâtului. Bărbatul trage câinele, îl scoate cu forța din cușcă și îi face o injecție în spate.

Vuietul unei vieți care se stinge

Câinele e conștient. Urlă. Tocmai a fost eutanasiat fără anestezie, spune, pentru Snoop, Emma Stratulat, medic veterinar și fondatoarea Asociației Save our Paws.

Înainte să se oprească vuietul chinuit al animalului, altcineva preia crosa și târâie câinele. E ceea ce se vede într-un video trimis către Snoop, postat pe rețelele sociale ale ONG-urilor pentru protecția animalelor, preluat ulterior și de influenceri.

Bărbatul se duce apoi în cușca altui câine, și el conștient. Îl apucă de coadă și, cu toată puterea, îl aruncă peste un gard betonat, pe ciment.

Acest video, transmis de Asociația Save our Paws, este din adăpostul privat al firmei Vetmedan SRL, din comuna Suraia, județul Vrancea, care, cu bani publici, a eutanasiat pe bandă rulantă câini. Îi aparține veterinarului Daniel Lazăr.

Autoritățile primesc sesizări de cel puțin trei ani

Reprezentanții unor ONG-uri, dar și persoane fizice din mai multe județe au făcut de cel puțin trei ani solicitări și sesizări la poliția din Vrancea și la Direcția Sanitar Veterinară (DSVSA) din județ privind adăpostul din Suraia. Numărul mare de eutanasii a circulat continuu pe Facebook, dar și în presa locală.

Între 2023 și 2025, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a primit 79 de petiții privind activitatea adăpostului, transmite instituția la solicitarea Snoop.

Polițiștii au în lucru trei dosare penale, două deschise de peste un an, pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept și abuz în serviciu. Au făcut percheziții în adăpost și au mai deschis un dosar abia după ce activiștii și influencerii au distribuit imaginile cu violențele asupra câinilor.

Șeful DSVSA Vrancea, Mihai Cristinel „N-am numărul acum”

În ultimii trei ani, DSVSA Vrancea a desfășurat 21 de controale la adăpostul din Suraia. N-au existat motive pentru „sancțiuni contravenționale sau formularea de sesizări/rapoarte de cercetare penală privind nerespectarea procedurilor de eutanasiere”, a răspuns instituția pentru Snoop, pe 15 ianuarie 2026.

Pe 11 februarie 2026, DSVSA și poliția din Vrancea au anunțat că au suspendat activitatea adăpostului. Abia după ce s-au publicat imaginile cu violențele. DSVSA a postat și pe pagina de Facebook anunțul.

Contactat de Snoop, Mihai Cristinel, director executiv al DSVSA Vrancea, precizează: „Au fost sesizări, fiecare poate să acuze și să afirme ce vrea. Nu înseamnă că este în concordanță cu realitatea”. Directorul subliniază că suspendarea e pentru 30 de zile, dar că DSVSA va continua să ia măsuri.

Despre controalele de la Suraia spune că au fost și inopinate, dar „unele nu au putut fi efectuate, pentru că medicul și echipajul erau în teren la capturări, motiv pentru care controalele trebuiau anunțate cu o zi înainte”. Întrebat câte controale inopinate au avut loc de fapt, răspunde: „N-am numărul acum”.

Patru mari centre

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, subordonată Guvernului, și de care aparțin direcțiile județene, a primit, de asemenea, informații și sesizări despre Suraia de cel puțin șapte luni, conform documentelor aflate în posesia Snoop.

Având în vedere cele peste 64.000 de eutanasii din țară, raportate oficial, am întrebat ANSVSA, încă de pe 2 decembrie 2025: câte controale au făcut direcțiile județene în ultimii trei ani în adăposturile publice și private, ce sancțiuni au aplicat și numărul cazurilor în care eutanasia s-a desfășurat ilegal.

A răspuns că legea nu-i obligă să centralizeze informațiile, dar că putem să întrebăm cele 42 de direcții din țară.

Snoop a documentat patru dintre cele mai active firme și organizații:

Firma Vetmedan SRL, din comuna Suraia, Vrancea;

Asociația Aspa Ivets, din satul Uzunu, județul Giurgiu;

Firma Heremy Animal Med SRL, din orașul Boldești-Scăeni, Prahova;

Asociația „Un nou început, o nouă viață”, din comuna Berchisești, Suceava.

