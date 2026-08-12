Pepenele rece din frigider îi poate face rău copilului? Medic: „Pericolul real este altul”

Și voi ați crescut cu regula aceea nescrisă: „Nu-i dai copilului pepene rece din frigider, că răcește”? Este unul dintre sfaturile transmise de la bunici la părinți și urmate, de multe ori, fără să ne mai întrebăm cât adevăr există în spatele lor. Dar poate un aliment rece să provoace o răceală sau riscul de care ar trebui să ne ferim vara este cu totul altul?

Am discutat cu dr. Oana Merchea, medic specialist medicină de familie și dietetician-nutriționist licențiat, despre temperatura la care le putem oferi copiilor pepene și despre lucrurile la care părinții ar trebui să fie, de fapt, atenți pe timpul verii.

Pepenele verde este unul dintre cele mai apreciate fructe ale sezonului cald. Conține peste 90% apă, contribuie la hidratare și este bogat în vitamina C, licopen și alți antioxidanți.

Tocmai pentru că este atât de popular, apar și numeroase mituri legate de modul în care ar trebui mâncat. Unele sunt complet inofensive, altele îi pot face însă pe părinți să ignore ceea ce contează cu adevărat pentru sănătatea copiilor.

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