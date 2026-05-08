Percepţia globală asupra SUA, sub administraţia Trump, mai rea decât cea asupra Rusiei. Ce arată datele despre România

Percepţia globală asupra SUA s-a deteriorat pentru al doilea an consecutiv şi este acum mai proastă decât cea asupra Rusiei, în condiţiile în care politicile preşedintelui american Donald Trump continuă să pună la grea încercare NATO, arată un studiu anual privind democraţia publicat vineri.

Fundaţia Alianţa Democraţiilor, cu sediul în Danemarca, care a comandat sondajul, a declarat că, după Rusia şi Israel, Statele Unite a fost menţionată cel mai frecvent ca răspuns la întrebarea care ţară reprezintă cea mai mare ameninţare pentru lume, relatează agențiile Reuters și News.ro.

Sondajul nu a intrat în detalii cu privire la criteriile utilizate, dar Alianţa afirmă că scopul său este de a apăra şi promova valorile democratice.

„Declinul rapid al percepţiei asupra Statelor Unite în întreaga lume este trist, dar nu şocant”, a declarat fondatorul Alianţei, fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen.

„Politica externă a SUA din ultimele 18 luni a pus, printre altele, sub semnul întrebării relaţia transatlantică, a impus tarife pe scară largă şi a ameninţat cu invadarea teritoriului unui aliat NATO”, a adăugat el.

Tarifele lui Trump, ameninţările sale repetate de a controla Groenlanda, reducerea ajutorului american acordat Ucrainei, precum şi războiul lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului şi creşterea ulterioară a preţurilor petrolului au destabilizat profund relaţiile transatlantice.

Furios că ţările europene au refuzat să-şi trimită forţele navale pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim global după începerea războiului aerian împotriva Iranului, Trump a declarat în aprilie că ia în considerare retragerea din NATO, slăbind şi mai mult alianţa.

Sondajul „Democracy Perception Index”, care clasifică percepţia asupra ţărilor pe o scară de la -100% la +100%, a arătat că percepţia netă asupra SUA a scăzut la -16% de la +22% în urmă cu doi ani, plasând-o în spatele Rusiei (-11%) şi a Chinei (+7%). Sondajul nu a oferit un motiv pentru sentimentul pozitiv faţă de China.

România, printre țările care primesc cele mai slabe note

Firma de sondaje Nira Data a realizat sondajul între 19 martie şi 21 aprilie, pe baza a peste 94.000 de respondenţi din 98 de ţări. Percepţiile faţă de ţări au fost măsurate pe un eşantion de 46.600 de respondenţi din 85 de ţări.

Raportul a fost publicat înaintea Summitului Democraţiei de la Copenhaga, care va avea loc pe 12 mai.

Evaluările publice ale performanţei democratice variază considerabil în Europa. Ţările nordice (Suedia, Norvegia, Danemarca şi Finlanda), alături de Elveţia, primesc cele mai bune note, toate încadrându-se în categoria „Foarte pozitiv”.

În schimb, Ucraina, România, Rusia, Franţa şi Serbia primesc cele mai slabe note, toate încadrându-se în categoria „Foarte negativ”. Media regională se situează puţin sub nivelul neutru. România este la -21, la fel ca Rusia, singura mai prost cotată fiind Ucraina, cu -23.

În ceea ce priveşte încrederea publicului în statul de drept, ţările nordice, Elveţia, Kuweit şi Egiptul înregistrează cele mai bune evaluări în ceea ce priveşte capacitatea instanţelor lor de a lua decizii corecte şi imparţiale. Libanul, România şi Venezuela înregistrează cele mai slabe evaluări. România are un scor de -36, cel mai slab, la fel ca Libanul.