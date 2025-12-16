Percheziții DNA la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada Dragnea, într-un dosar de mită

Procurorii DNA fac marți dimineață percheziții la fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, precum și la un om de afaceri. Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), potrivit Gândul și G4media, care citează surse judiciare.

Dosarul vizează acuzații de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, și omul de afaceri sunt acuzați că au intenționat să dea mită directorului RAR, Mihai Alecu, un comision de 6% din valoarea unui contract cadru de 23 de milioane de lei.

Omul de afaceri vizat de percheziții este, potrivit surselor Gândul, Cătălin Daniel Bușe, administratorul societății Euro Quip International SRL. Acesta este acuzat că i-a promis șefului RAR mita de 6% din valoarea totală a contractului cadru între Registrul Auto Român și firma sa.

Acordul cadru, reînnoit la 21 noiembrie 2025, viza prestarea serviciilor de întreținere și service permanent pentru echipamentele de diagnosticare de tip VLT, utilizate de RAR. În schimbul mitei promise, directorul RAR ar fi trebuit, între altele, să desemneze preferențial membrii comisiei de evaluare a ofertelor, precum și semnarea rapidă a acordului cadru.

În acest dosar, Răzvan Cuc este suspectat de complicitate la dare de mită, fiind acuzat că l-a ajutat pe Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul RAR. Potrivit Gândul, procurorii DNA dețin înregistrări ambientale pentru documentarea faptelor.

Cei doi vor fi aduși cu mandat la sediul central al DNA pentru a fi audiați.