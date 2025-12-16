De ce a ajuns Răzvan Cuc în atenția DNA: fostul ministru PSD al Transporturilor, acuzat că a intermediat o mită de peste un milion de lei

Răzvan Cuc, fost ministrul al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, a fost adus marți la sediul central al DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție, după ce anterior, în cursul dimineții, procurorii au făcut percheziții la domiciliul acestuia.

DNA a anunțat că procurorii anticorupție au făcut marți percheziții în București și în județul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de corupție comise în acest an, fără să dezvăluie identitatea persoanelor vizate.

Este vorba despre fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe. Ei sunt acuzați că au vrut să dea mită directorului RAR, Mihai Alecu, un comision de 6% din valoarea unui contract cadru de 23 de milioane de lei, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24 și Antena3.

Potrivit Antena3, Bușe, administratorul societății Euro Quip International SRL, dorea să obțină prelungirea unui contract cu Registrul Auto Român. Acordul cadru, reînnoit la 21 noiembrie 2025, viza prestarea serviciilor de întreținere și serviceul liniilor mecanizate ale RAR.

Pentru a obține această prelungire, i-a promis directorului RAR 6% din valoarea contractului.

Răzvan Cuc e acuzat că a intermediat discuțiile dintre directorul RAR și omul de afaceri Cătălin Bușe. Procurorii au documentat trei întâlniri între Răzvan Cuc și Mihai Alecu, ce au avut loc între septembrie și noiembrie 2025.

Fostul ministru Cuc l-a asigurat pe directorul RAR că ar urma să primească 6% (aproximativ 1,3 milioane de lei) din valoarea contractului încheiat de RAR și firma lui Bușe.

În schimbul mitei, directorul RAR ar fi trebuit să se asigure că firma lui Bușe este cea care beneficiază de prelungirea de contract. De asemenea, directorul ar fi trebuit să desemneze „preferențial” membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul RAR și să facă presiuni pentru semnarea într-un timp cât mai scurt a acordului, potrivit surselor citate.

În acest dosar, Răzvan Cuc este suspectat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Bușe de dare de mită.

Cine este Răzvan Cuc

Răzvan Cuc, în vârstă de 42 de ani, este fost parlamentar PSD. A deținut mandate de senator (2020 – 2024) și deputat (2016 – 2020) în Parlamentul României.

Între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 a fost ministru PSD al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. În perioada 22 februarie 2019 – 4 noiembrie 2019 a ocupat, de asemenea, funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii.