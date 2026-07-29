Procurorii anticorupție fac percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, miercuri dimineață, percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, au declarat surse judiciare pentru Agerpres și TVR.

Conform postului public de televiziune, DNA suspectează fapte de corupție și sunt vizați mai mulți angajați ai instituției publice care se ocupă cu autorizarea, controlul și monitorizarea cazinourilor, a caselor de pariuri și a loteriilor.

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