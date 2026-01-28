Percheziții FBI într-un centru electoral din Georgia, după ce Donald Trump a reluat acuzațiile de fraudă privind alegerile din 2020

Președintele Donald Trump coboară scările după o întâlnire în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Markus Schreiber / AP / Profimedia

Biroul Federal de Investigații (FBI) a făcut miercuri percheziții într-un birou electoral din Comitatul Fulton, în statul american Georgia, pe fondul acuzațiilor lansate de Donald Trump cum că înfrângerea sa de la alegerile din 2020 a fost rezultatul unei fraude electorale pe scară largă, potrivit Reuters și AFP.

FBI a afirmat într-o scurtă declarație prin e-mail că agenții săi au pus în executare un mandat de percheziție Centrul Electoral și Operațional al comitatului Fulton din Union City, o locație mare, asemănătoare unui depozit, deschisă de oficialii din Georgia în 2023, și a descris acțiunea drept o „activitate de aplicare a legii autorizată de instanță”.

Computere și buletine de vot, vizate de anchetatori

Agenții FBI voiau să confiște computere și buletine de vot, în cadrul unei anchete referitoare la un posibil amestec în alegeri, a declarat pentru Reuters un oficial al autorităților de aplicare a legii, vorbind sub condiția anonimatului.

Ziarul și alte publicații americane au relatat că operațiunea are legătură cu acuzațiile lui Donald Trump potrivit cărora Joe Biden l-a învins prin fraudă la alegerile prezidențiale din 2020.

Săptămâna trecută la Davos, liderul republican a spus că alegerile din urmă cu cinci ani au fost „trucate” și că „în curând vor fi urmăriți penal oameni pentru ceea ce au făcut”.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus explicit că fostul procuror special Jack Smith, care deschisese două dosare penale pe numele lui, ar trebui urmărit penal.

Trump a fost acuzat de Smith că a complotat pentru a anula rezultatele alegerilor din 2020 și că a gestionat greșit documente secrete după ce a părăsit Casa Albă.

Niciunul dintre dosare nu a fost trimis în judecată, iar Smith, în conformitate cu politica Departamentului de Justiție de a nu urmări penal un președinte în exercițiu, a renunțat la ambele cazuri după victoria republicanului de la scrutinul prezidențial din 2024.

Pus sub acuzare și în Georgia

În 2020, Donald Trump a fost învins la limită de Joe Biden în Georgia și, înainte de finalizarea numărătorii, l-a îndemnat pe un oficial electoral local într-un apel telefonic „să găsească 11.780 de voturi”, cu care ar fi câștigat alegerile în acest stat.

În 2023, Trump și alți 18 suspecți au fost puși sub acuzare în Georgia pentru o serie de infracțiuni legate de un presupus efort de a submina rezultatul votului din acest stat, însă un judecător a închis speța în noiembrie.

În această lună, Trump a solicitat unui tribunal din Georgia suma de 6,2 milioane de dolari reprezentând onorariile pe care le-a plătit avocaților în lupta împotriva acuzațiilor penale de interferență electorală formulate de procurorul-șef al comitatului, Fani Willis.